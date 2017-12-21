2017-12-21 孙阳 人民网

2017年新年前夕，国家主席习近平在新年贺词中用一句“大家撸起袖子加油干”开启了中国经济社会发展新一年的篇章。

岁末将至，再度翻开2017年的日历，哪些中国经济的大事件值得深深回味，哪些事件又将在时间的长河里成为变革的起始点？

我们每个人，都是历史的见证者。

值此年末，人民网特别盘点2017年中国十大经济事件，回望这一年的变化，期许新时代的变革。

1、 经济发展稳中向好 新动能培育壮大

2017年中国经济增长强劲。前三季度GDP分别达到了6.9%、6.9%、6.8%，高于全年6.5%的预期目标。物价上涨压力不大，通胀温和。

与此同时，新兴产业的工业增加值占GDP比重稳步抬升。随着一系列新经济、新业态、新模式的出现，中国经济发展活力更强、动力更足。

同时，经济发展的一大风险——金融体系的系统性风险有效控制。债务风险得到了有效控制，广义货币M2增速降到10%以下。

数据来源：Wind资讯

2、 中国制造再添“新名片” “进口替代”趋势明显

2017年，中国制造不断释放惊喜：

4月26日下午,中国首艘国产航母下水；

5月3日，中国量子计算机诞生，这是历史上第一台超越早期经典计算机的基于单光子的量子模拟机，为最终实现超越经典计算能力的量子计算奠定了基础。

5月5日,C919大型客机在上海浦东国际机场成功首飞；

百亿私募星石投资认为，自2015年《中国制造2025》实施以来，国家制造业创新中心建设、智能制造、工业强基、绿色制造、高端装备创新等“五大工程”扎实推进。虽然目前中国制造业仍有大而不强之困，高端制造仍处于产业初期，但是目前在智能制造的细分领域已获得突破，“进口替代”趋势明显。

3、 雄安新区——新中国第三个国家级新区诞生

80年代看深圳，90年代看浦东，21世纪看雄安。

4月1日拉开大幕的雄安新区，是继深圳经济特区和上海浦东新区之后，又一国家级新区，被誉为千年大计、国家大事。一年下来，新区一派繁荣。央企、金融机构、互联网大佬等踊跃入驻，，囊括建筑、能源、运营商、金融、房地产、网络安全等行业。

雄安新区承载着“非首都功能疏解”“区域增长新引擎”功能，是京津冀协同发展的重要一棋，是中国新时代城市群建设的标杆工程。 ?

4、 十九大首提“现代化经济体系”

十九大报告首次提出建设“现代化经济体系”，指出我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段，必须坚持质量第一、效益优先。

今年以来所实行的环保限产正是对经济质量高度重视的体现，今年以来，京津冀的环境质量显著改善，在以往的年份，11月、12月往往是PM2.5爆发的时期，但是今年以来，11月、12月的PM2.5浓度反而出现了显著的下降。预计环保政策将长期实行下去。

数据来源：Wind资讯

5、 A股蓝筹复兴 国际化大门打开

今年A股“蓝筹复兴”，以沪深300为代表的价值蓝筹受到投资者追捧，而创业板则表现不佳。

数据来源：Wind资讯

蓝筹的复兴，和A股成功纳入了MSCI有一定关系。过去两年，A股多次在纳入问题上“临门一脚”失败。10月24日凌晨，国际大型指数供应商MSCI明晟发布纳入A股的指数MSCI China A Inclusion Indexes, 以及纳入的完整时间表。

据星石投资测算，2018年6月和2018年9月两次纳入后，将给A股带来1000亿人民币的增量资金，如果A股市场最终全部被纳入到新兴市场指数，这将在中长期内给A股带来约2万亿人民币的增量资金。这将有利于提升A股机构投资者比例，推动A股的国际化。

6、 人民币上演精彩“逆袭”

2016年，人民币贬值下的“疯狂换汇大潮”还历历在目，2017年人民币汇率“逆袭”上涨堪称精彩。截至12月5日，今年美元兑人民币（CFETS）下跌4.83%。

星石投资认为，人民币汇率趋势的逆转是基本面和政策共同作用的结果。从基本面的角度看，我国经济韧性强劲，外汇储备重新回到3万亿美元以上，资本外流得到了有效缓解；从政策的角度看，央行出台了新的人民币对美元中间价的形成机制，引入了“逆周期调节因子”，引导市场预期发生转向。预计未来人民币将保持双向平稳波动的态势。

数据来源：Wind资讯

7、 史上最严房地产调控出台

9月开始，楼市政策连环发布（含各地和央行等部门）。45个城市发布了有关房地产内容政策52次，其中仅9月22-23日就有9座城市（武汉、南昌、重庆、西安、南宁、长沙、贵阳、石家庄、无锡）。

楼市调控成效显现。从70大中城市新建住宅价格指数来看，一线城市8~10月房价全线回落，二、三线城市的楼价涨幅被有效控制。

从路径上看，本轮调控采取“因城施政”的战术，将范围由一线城市，逐步下沉到价格仍在上涨的二、三线城市。

8、 共享经济，在资本风口飞翔或摔死

从单车、汽车、充电宝，再到雨伞、健身仓等，共享项目纷纷诞生，大大提升生活便利度，共享经济也经成为2017年的资本风口。

与此同时，行业大浪淘沙。仅共享单车行业，2017年就有悟空单车、小鸣单车、酷骑单车等近10个项目相继停止运营。

星石投资认为，未来共享经济应该是发展和规范并重。根据国家信息中心分享经济研究中心的预测，未来几年我国共享经济仍将保持年均40%左右的高速增长，到2020年，共享经济规模会占到GDP的10%，2025年预计达到20%。

9、 国企混改有突破性进展

2017年，134户央企的公司制改革将全部完成，为央企混合所有制改革扫清障碍。

第一批、第二批的19家央企试点逐步落地。其中，中国联通的混改直接涉及核心资产，大大超出市场预期，成为央企混改的第一面旗帜。11月，第三批混改试点范围公布，又有31家国有企业纳入。

如果说2014-2016是混改的筹备阶段，那么2017则可称为混改的见效之年。

星石投资认为，混改作为国企改革的突破口，将激发国企的业务创新能力，促进产业升级转型，也是中国重要的战略手段——有助于在全球培育一批具备话语权和影响力的领军企业。从公司层面讲，混改将在中长期将对集团、企业的基本面带来改善，实现企业效益的全面提升。

10、 土地改革深化 土地流转有了“定心丸”

2017年可谓土地制度改革的深化年。今年之后，土地流转问题有望得到解决:

第一，十九大给参与土地流转的农民和企业吃了颗“定心丸”——承诺第二轮土地承包到期后再延长30年，大大提升土地流转积极性。

所谓土地流转，就是把土地使用权从承包权里分离转让出去，有助于解决农村青年外出务工后“有田无人种”的抛荒问题，也有利于专业的农业企业获取耕地，促进农业生产规模化、集约化、产业化。

第二，土地确权基本完成，土地权属模糊的问题有望得以解决；

第三，今年农村土地三项试点取得阶段性成效：农村集体经营性建设用地入市已形成相对成熟的规则体系，宅基地制度改革和农村土地征收制度改革中的难题也有所突破。这三项改革试点将延期至2018年底完成，有助于形成更为科学的农村土地制度改革方案，为《土地管理法》修订打好基础。

过去，企业参与土地流转意愿不高，主要受制于三方面障碍：1）土地权属不清晰；2）土地交易市场不活跃；3）土地流转过程不规范，流转成本较高。如今，这三个障碍都在消失。