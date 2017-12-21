2017-12-21 唐玉洁 人民网-天津频道

天津市东丽区区长孔德昌

学习宣传贯彻党的十九大精神是当前和今后一个时期的首要政治任务。近日，天津市东丽区区长孔德昌在接受本网采访时表示，东丽区紧紧抓住历史性窗口期，把科技与金融作为经济发展的两翼，始终摆在优先发展的战略地位，科技强区、都市新区、文明城区建设取得了较好的成效。

孔德昌表示，下一阶段，东丽区将深入贯彻落实党的十九大精神，围绕“两个转型”发展，坚持改革统领、科技引领和创新驱动，抢抓“五大战略机遇”，积极构建和完善以科技金融为核心的“1+N”科技创新服务体系，坚定“搭建金融之桥，走科技强区之路”。

此次访谈是由中共天津市委网信办和人民日报社人民网天津频道联合主办的“十九大，天津怎么学，怎么干”系列访谈之一。本次系列访谈，旨在全景呈现天津学习宣传贯彻落实党的十九大精神的生动实践、新鲜经验，展示天津各行各业深入学习十九大精神的热潮，推动党的十九大精神进企业、进农村、进机关、进校园、进社区、进军营、进网站，谱写新时代、新气象、新作为的天津篇章。

以下为访谈原文：

人民网：最近天津全市上下掀起了学习宣传贯彻党的十九大精神热潮，请您谈谈您对十九大精神的理解和认识。

天津市东丽区区长孔德昌

孔德昌： 党的十九大将习近平新时代中国特色社会主义思想确立为党必须坚持的指导思想，并写入党章。这是一个历史性决策和不朽贡献，体现了我们党在理论上的高度成熟、高度自信，反映了全党的共同意志和全社会的共同意愿。“八个明确”的鲜活内容，“十四个坚持”的基本方略，“两步走”的战略安排，系统科学回答了我们党在新时代举什么旗、走什么路、以什么样的精神状态、担负什么样的历史使命、实现什么样的奋斗目标等重大理论和实践问题。认真学习宣传贯彻党的十九大精神是当前和今后一个时期首要的政治任务。按照市委部署安排，东丽区迅速组织召开区委常委会、区委全会进行传达学习，并研究制定了《中共天津市东丽区委关于深入学习贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想引领美丽东丽建设新实践的决定》，全区各级领导干部带头宣讲，积极推进党的十九大精神进农村、进机关、进校园、进社区、进军营、进网站。同时，在全区广泛开展了文艺宣传巡演团基层巡演、处级以上党员领导干部培训轮训等形式多样的宣传活动。我相信，通过深入学习宣传贯彻党的十九大精神，东丽区上下必将在习近平新时代中国特色社会主义思想引领下汇聚智慧和力量，奋力开启美丽东丽建设的新征程。

人民网：十九大报告指出，创新是引领发展的第一动力。我们了解到，年初您提出了东丽区今年要围绕打造科技强区、都市新区、文明城区，让人民群众更多地享受改革发展成果。请您谈谈东丽区围绕这些方面做了哪些工作，取得了哪些成果？

孔德昌： 2017年是新一届区委区政府的开局之年，也是极其不平凡的一年，全区上下认真学习宣传贯彻党的十九大精神，深入落实市第十一次党代会和市委十一届一次、二次全会部署，按照区第十一次党代会的要求，紧紧抓住历史性窗口期，科技强区、都市新区、文明城区建设取得了较好的成效。

在打造科技强区方面，我们坚持在创新上下好先手棋，深入实施“122计划”（创新主体百千万工程），加速聚集科技创新要素。抓住京津冀加快协同创新的机遇，新引进清华海尔全球创新中心、华测检测认证等20家科研机构，累计达到101家。发挥科研院所引领带动作用，加快培育发展科技型企业，今年科研院所开展项目合作311项，引进孵化关联企业324家，全区新增科技型中小企业980家，其中科技小巨人企业32家，新发展国家级高新技术企业33家。健全完善科技创新服务体系，提升“1+N”科技创新服务平台线上服务，累计新建科技企业孵化器和众创空间92家，市级以上技术工程中心14家、重点实验室20家，有力推动了国家自主创新示范区东丽分园建设，分园注册创业企业达到5396家，同比增长24.5%。

在打造都市新区方面，我们按照组团式城市布局，不断加快新市镇建设和城中村改造，已建成还迁房1100万平方米，还迁19万余人。着力实施路网和管网配套工程，万山道和雪莲路津滨南竣工通车，维修道路36条54公里。东丽湖地区道路及管线配套加快推进，华明工业园西区道路及配套建设全面启动。加大生态环境治理力度，认真落实中央环保督察信访举报案件查办和反馈问题整改，35批203件信访举报案件全部得到有效解决。深入推进大气污染综合防治，坚决关停燃煤小锅炉，完成3万余户散煤治理任务，全区318条道路实施机扫水洗作业，1208家“散乱污”关停取缔类企业全部实现“两断三清”。实施水环境综合治理，集中清整疏浚河道沟渠162公里，生态修复治理西河、西减河等4条河道，建成区黑臭水体治理任务基本完成。开展土壤污染防治，对华明、军粮城2座垃圾填埋场实施综合治理。加强城市管理，开通街道数字城管平台，推行四级督查和城市管理考核机制。新建提升绿地373万平方米，提升改造街景立面66.9万平方米。

在打造文明城区方面，我们加大文明城区创建工作力度，强化社会主义核心价值观宣传教育，围绕“社会主义核心价值观”“学习宣传道德模范身边好人”等主题开展宣讲活动近2000场。深化实施环境秩序优化、诚信体系建设、公共文化提升等“八大工程”，深入开展文明单位等七大创建活动，区行政审批局等5个单位被评为第五届全国文明单位。制发《市民文明手册》，加强公民道德建设，学雷锋志愿服务注册志愿者超过13万人，群众的文明素质进一步提高，文明城区建设取得新成效。

人民网：2017年东丽区又提出了要为科技产业加速发展插上“金融之翼”，当前的进展如何？下一步还有哪些发展规划？

孔德昌： 搭建“金融之桥”，实施科技强区战略，是天津市委、市政府赋予东丽区的历史使命和重大改革任务，更是对东丽区发展模式和途径的科学定位。近年来，东丽区认真落实市委、市政府决策部署，按照天津市委书记李鸿忠同志考察调研东丽时提出的“生态优先、产业高端、创新发展，加快为科技搭‘金融之桥’”的要求，把科技与金融作为经济发展的两翼，始终摆在优先发展的战略地位，科技与金融协同发展初显成效。

一是技术交易日趋活跃，融资支持力度不断加大。2017年，全区专利授权量达6830个，培育市级专利试点企业6家，全区年技术市场交易额从0.8亿元增长到11.69亿元。科技企业股改累计37家，挂牌累计24家，其中在新三版挂牌14家。制定培育计划，重点扶持24家科技企业IPO上市。与天津滨海柜台交易市场（OTC）战略合作，成立东丽运营中心，打造小微科技企业上市挂牌“摇篮”。国有担保公司为科技企业提供担保84笔、担保金额3.68亿元。

二是孵化与投资并举，打造天津创业热土。全区共有科技企业孵化器57家，其中国家级4家，市级3家。在孵企业实现利润5000余万元。众创空间35家，其中国家级众创空间4家，市级众创空间3家，培育小微企业344家，种子引导基金达到4110万元。天津市第一批创业投资引导基金参股的7只子基金中有4只基金确定落户我区，注册资本合计8.36亿元。有了资金的支持，一批批创业者在东丽这片热土上茁壮成长。

三是政策与规划引领，科技与资本融合向纵深发展。制定出台支持高端产业和金融产业发展的政策细则，拟定《关于建设天津市利用资本市场创新发展示范区的工作方案》，明确“一城一镇三基地六园区”的产业布局。其中，东丽湖金融小镇重点发展股权投资基金和金融科技，总规划面积约4.1平方公里，日前，该小镇已被列为第二批市级特色小镇。

四是发起设立中丽基金，增强引导带动作用。按照“政府引导、市场运作、分类管理、防范风险”的原则，发起设立了中丽（天津）产城融合发展基金，通过发挥中丽基金引领作用，带动社会资本，形成总规模不低于1500亿元的基金群。其中，中民投、国科控股等机构发起设立的基金管理公司已经落户东丽，正在发起的基金规模合计超过300亿元，将带动至少100亿元的投资服务于东丽区科技企业。

下一阶段，我们将深入贯彻落实党的十九大精神，围绕我区“两个转型”发展，坚持改革统领、科技引领和创新驱动，抢抓“五大战略机遇”，积极构建和完善以科技金融为核心的“1+N”科技创新服务体系，坚定“搭建金融之桥，走科技强区之路”。一是优化科技与金融产业布局，加快推动形成“一城一镇三基地六园区”联动发展的产业布局，率先高标准规划建设东丽湖科创金融小镇。二是发挥股权投资基金产业支撑作用，坚持市场化运作原则，全力支持中丽基金做大做强。三是完善科技与金融协同发展体制机制，组建科技金融综合服务联盟，依托华为云数据中心，共建科技与金融信息数据服务通道，重点支持共性技术研发平台建设、科技型企业研发中心建立以及核心关键技术和核心产品攻关。四是创新多元化直接融资机制，积极推动科技企业上市挂牌融资，完善上市支持政策，加大科技金融产品创新，以创新券制度促进创新主体协同创新。五是强化配套服务体系建设，牢固树立“产业第一、企业家老大”的理念，实施服务企业家“六大暖心工程”，创造浓厚营商氛围，建立科技型企业家培养机制，完善高层次科技创新领军人才和创新团队引进培养机制，落实地方风险监管责任，妥善处置各类金融风险，维护我区科技与金融融合成果。

人民网：您谈到加快推动形成“一城一镇三基地六园区”联动发展的产业布局，率先高标准规划建设东丽湖科创金融小镇，请您具体谈谈东丽区科创金融小镇的建设情况。

孔德昌： 为深入实施创新驱动发展战略，落实京津冀协同发展中天津建设“金融创新运营示范区”的定位，推进科技与金融融合发展，加快为科技搭建“金融之桥”，加快打造利用资本市场和科技金融创新发展示范区，我们与专业机构合作，以实现资源、人才、资金等高端优质要素集聚，努力打造服务经济转型发展的金融新引擎和重要增长极为目标，研究制定了东丽湖科创金融小镇规划建设方案。

科创金融小镇位于东丽湖区域的核心区，横跨东湖、丽湖，总规划面积约4.1平方公里，主要包括金融核心区、生活配套区和生态涵养区，其中先期启动的核心区规划面积约1.5平方公里，核心区分3个阶段进行开发建设，总投资超200亿元，计划到2022年底完成核心区主要功能建设。

东丽湖科创金融小镇的定位是中国北方股权基金集聚区、京津冀科创金融示范区、北方金融后台服务中心和全国首家金融科技小镇。力争到2025年底，吸引股权基金金融机构及中介服务机构要达到500家，资金管理规模超过2000亿元人民币；金融科技企业和高新技术企业超过200家；聚集高端人才超过一万人。

小镇将秉持“小而美”的规划理念，突出产业高端化、空间低密度特征，着力打造以股权基金及金融科技为核心，以配套产业为融合，以生活服务为支撑的，集“生产、生活、生态”融合发展，宜居、宜业、宜游三位一体的科创金融小镇。目前小镇起步区已启动土地出让和项目设计，正在开展核心区规划提升，计划于2018年上半年完成规划修编，我们将加快推进建设，着力将东丽湖金融小镇打造成为国内一流、国际知名的科创金融高地和创新服务品牌。天津的东丽湖，也一定能成为天津人都想去，北京人都想来，全国人民都向往的美好地方。