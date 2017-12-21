2017-12-21 人民网－人民日报

新时代要有新气象，更要有新作为。责任担当，正是新气象、新作为必不可少的精神特质

清人纪昀在《阅微草堂笔记》中讲述了一个故事：一位官员死后昂首挺胸到冥府报到，声称自己所到之处只饮一杯清水，虽无功亦无过。阎罗王却斥责道：如果不图钱物就算好官，那么在公堂上设立一个木头人，岂不更好？这个虚构的故事引人深思：所谓好官，不应是无所作为的“清”，更应该敢于担当、勇于任事。

党的十八大以来，改作风自上而下、涤荡全党，党员干部的精神面貌为之一新，但也要看到，不作为、不担当的现象暗流涌动。有的以集体决策逃避个人责任，层层往上报、层层不表态；有的抱着“只求不出事，宁愿不做事”的态度，对党的决策部署满足于“知道了”“转发了”“安排了”……上级的决策部署固然需要准确传达，但以“政治正确”之名，行无所作为之实，这样的为官不为、消极怠工，消解了改作风的正向意义，更贻误发展机会、损害群众利益。

有这样一副对联，上联是“你开会我开会大家都开会”，下联是“你发文我发文大家都发文”，横批是“谁来落实”。应该说，置身改革发展的赛场，需要“主攻手”，也需要“二传手”。但更要看到，传球的目的是为了得分，如果“满场都是带球的，就是没有人愿意射门进球”，谈何赢得比赛？有文件，转发一下；有会议，传达一下；有事情，上报一下；有问题，推脱一下……如果都是这样的“二传手”干部，如果都只有唱功、没有做功，只有表态、没有落实，谈何责任担当？为官避事平生耻。权力就是责任、责任就要担当，不能只想当官不想干事，只想揽权不想担责，只想出彩不想出力。习近平总书记强调“特别要针对表态多调门高、行动少落实差等突出问题”扎扎实实地改，就是要让领导干部扛起责任、敢于担当。

“有多大担当才能干多大事业，尽多大责任才会有多大成就”，正如习近平总书记指出的，敢于担当是中国共产党人的鲜明品格，也是领导干部的时代责任。改革初期，小岗村试验包产到户，遇到不少外界的阻力，时任安徽省委书记万里亲自来到小岗村，对村民说“谁要说你们开倒车、挖墙脚，这个官司交给我替你们打好了”。正是因为万里顶住了各方压力，才允许包产到户在安徽进行小范围的试验，为农村改革在全国铺开奠定基础。今天，推动经济高质量发展、防范化解金融风险、打好脱贫攻坚战……面对这些攻坚任务，只有每个层级、每位干部都能充当“主攻手”，才能凝聚起磅礴之力，否则，遇事推诿、得过且过，岂是“大就要有大的样子”，岂能有凝聚力战斗力创造力？

新时代要有新气象，更要有新作为。责任担当，正是新气象、新作为必不可少的精神特质。“机遇不会等着我们，问题也不会等待我们。”随着经济进入新常态、改革进入攻坚期，问题出现的速度越来越快，解决问题的窗口时间越来越短，尤其需要领导干部能干事、敢担当、有作为，抓住解决问题、化解矛盾的黄金时间。与此同时，随着中国不少领域从跟跑走向领跑，进入了创新的“无人区”，已经不再有先行者可以模仿，这就需要各级干部更好发挥首创精神。缺少起码的担当，没有拍板的勇气，既无法解决“发展起来以后的问题”，更不可能为改革作出原创性贡献。

担当精神不会从天而降，既需要拔除形式主义软钉子，更要正向激励、积极涵养。比如说，针对“干事越多，出错几率就越大”的现实顾虑，唯有建立容错机制，为担当者担当、为尽责者尽责，形成宽容失败、允许试错的一整套机制，才能解除担当者的后顾之忧。再比如说，针对“干与不干一个样，干多干少一个样”的错误导向，唯有完善用人制度，让实干者入位、让无为者失位，让“为官不为”的人真正“为官不易”，才能让更多领导干部产生勇担当的热情、谋实干的动力。

毛泽东同志曾说，领导者的责任，归结起来，主要是出主意、用干部两件事。如果连做决策都要当“二传手”，那就愧对“领导干部”的身份。少当“二传手”，多当“主攻手”，党员干部都能“担当起应该担当的责任”，我们的力量就能无坚不摧、我们的事业才能无往不胜。

《 人民日报 》（ 2017年12月21日 05 版）