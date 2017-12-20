2017-12-20 新华社

人民日报12月21日社论：牢牢把握高质量发展这个根本要求

刚刚闭幕的中央经济工作会议，是党的十九大后党中央召开的第一个全国性会议，会议认真总结党的十八大以来我国经济发展历程，明确了以新发展理念为主要内容的习近平新时代中国特色社会主义经济思想，全面部署明年经济工作，对于我们统一思想、深化认识，打好决胜全面小康社会三大攻坚战，推动我国经济高质量发展，具有十分重大的意义。

党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央准确把握复杂局势，科学判断，正确决策，真抓实干，我国经济发展取得了历史性成就、发生了历史性变革。明年是贯彻党的十九大精神的开局之年，是改革开放40周年，是决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划承上启下的关键一年，经济工作要适应新时代、聚焦新目标、落实新部署，为2020年全面建成小康社会打下更坚实的物质基础，必须全面贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，加强党对经济工作的领导，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，紧扣我国社会主要矛盾变化，按照高质量发展的要求，统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局。

中国特色社会主义进入了新时代，我国经济发展也进入了新时代，我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段。高质量发展，就是能够很好满足人民日益增长的美好生活需要的发展，是体现新发展理念的发展，是创新成为第一动力、协调成为内生特点、绿色成为普遍形态、开放成为必由之路、共享成为根本目的的发展。推动高质量发展，就要建设现代化经济体系，这是我国发展的战略目标。实现这一战略目标，必须牢牢把握高质量发展的要求，坚持质量第一、效益优先；牢牢把握工作主线，坚定推进供给侧结构性改革；牢牢把握基本路径，推动质量变革、效率变革、动力变革；牢牢把握着力点，加快建设实体经济、科技创新、现代金融、人力资源协同发展的产业体系；牢牢把握制度保障，构建市场机制有效、微观主体有活力、宏观调控有度的经济体制。

推动高质量发展，首先要学懂弄通并贯彻好习近平新时代中国特色社会主义经济思想。要坚持加强党对经济工作的集中统一领导，坚持以人民为中心的发展思想，坚持适应把握引领经济发展新常态，坚持使市场在资源配置中起决定性作用，更好发挥政府作用，坚持适应我国经济发展主要矛盾变化完善宏观调控，坚持问题导向部署经济发展新战略，坚持正确工作策略和方法。

推动高质量发展，要坚持稳中求进工作总基调，该稳的要稳住，该进的要进取，把握好工作节奏和力度。要统筹各项政策，加强政策协同，积极的财政政策取向不变，稳健的货币政策要保持中性，结构性政策要发挥更大作用，社会政策要注重解决突出民生问题，改革开放要加大力度。

推动高质量发展，要重点抓好决胜全面建成小康社会三大攻坚战。打好防范化解重大风险攻坚战，重点是防控金融风险，要使宏观杠杆率得到有效控制，金融服务实体经济能力明显增强，系统性风险得到有效防控。打好精准脱贫攻坚战，要瞄准特定贫困群众精准帮扶，向深度贫困地区聚焦发力，激发贫困人口内生脱贫动力，巩固扶贫成果，提高脱贫质量。打好污染防治攻坚战，要下更大决心、采取更有力措施，加大污染防治力度，使主要污染物排放总量大幅减少，生态环境质量总体改善，重点是打赢蓝天保卫战。

推动高质量发展，要着力抓好明年的重点工作。要深化供给侧结构性改革，激发各类市场主体活力，实施乡村振兴战略，实施区域协调发展战略，推动形成全面开放新格局，提高保障和改善民生水平，加快建立多主体供应、多渠道保障、租购并举的住房制度，加快推进生态文明建设。

推动高质量发展，要坚持和加强党对经济工作的领导。要增强“四个意识”，坚决反对经济工作中的分散主义、自由主义、本位主义、山头主义、地方保护主义，防止不切实际地定目标，更不能搞选择性执行。各级领导干部要加强学习和实践，培养专业能力，弘扬专业精神，既要当好领导，又要成为专家，不断提高适应新时代、实现新目标、落实新部署的能力，不断增强推动高质量发展和建设现代化经济体系的本领。

一分部署、九分落实。做好明年经济工作，任务繁重、责任重大，让我们更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，全面贯彻党的十九大精神，不折不扣把这次会议的部署落实到位，锐意进取、埋头苦干，扎扎实实做好各项工作，确保明年经济工作开好局、起好步。