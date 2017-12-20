2017-12-20 张群 中国青年网

工作中的刘译璟，是一名严谨理性的大数据和人工智能科学家，生活中的他，则是一个热爱摇滚的热血青年。本人供图

16岁迈入大学校园，20岁攻读硕士学位，26岁北大博士毕业，这样的人，一定是个学霸吧？

“我就是上学早而已，而且是八年制义务教育。”

玩游戏收获一票粉丝，玩重金属摇滚组建乐队，这样的学生，会不会是叛逆少年？

“读高二时，我就把本科一二年级的数学课程自学完了。”

如果说，这两个人是同一个人，他会从事什么样的工作？

答曰：程序员。

他叫刘译璟，百分点集团技术副总裁兼首席架构师，一个弹吉他激情澎湃，吹口琴信手拈来，玩游戏炉火纯青，写代码“键”步如飞，搞学术如痴如醉，带团队游刃有余的科技新星。

挚爱·跨界 音乐与数学天然紧密相关

从小，刘译璟学习成绩就十分突出，并对数学有着十分浓厚的兴趣。在那个被三年高考五年模拟压得喘不过气的高中时代，他自学完了本科一二年级的所有数学课程。

2011年，刘译璟从北京大学博士毕业。本人供图

刘译璟特别喜欢跟志同道合的同学一起讨论新学到的数学知识，教室里，操场上，甚至是在放学路上骑着自行车等候红绿灯时，他说：“有时候聊得太投入，我们会特意多等几个红绿灯。”

刘译璟读大学时，是个不折不扣的游戏迷，并因此收获了很多铁杆粉丝。关于游戏，刘译璟表示，不应该把打游戏看作一件奇怪的事情，因为玩游戏的过程中也充满了创造性，好胜心强的他常常会思考一些新的战术并运用到对战中。

如果说游戏是青春期的热血疯狂，那么，阅读便是青春里的积淀与成长，刘译璟喜欢读书，尤其是像《李自成》、《柏拉图对话集》、《量子物理史话》等历史、哲学、科学方面的书籍。除此之外，他还很喜欢看PASCAL、VB、C＋＋等程序设计方面的书。

2005年，刘译璟考上北京大学应用数学专业硕士研究生，进行软件理论与形式化方法方面的研究，自此开始了6年硕博学术深造之路。

研究生期间，刘译璟先后参与3个国家自然科学基金项目，在对象封装和保护的理论和技术研究、Web服务编排与协作的形式化模型、复杂状态程序和系统的语义模型研究方面做出了深入探索，受到业界广泛认可。

在此期间，刘译璟撰写的众多学术论文发表于《Theoretical Aspects of Computing–ICTAC 2011》等国内外权威学术刊物，并被EI收录，还多被北京大学、中科院引用于软件理论、形式化方法、高可信软件的验证领域，研究内容在国际上处于领先地位。

除了学术，刘译璟在研究生期间还做了一件特别炫酷的事情——组建一支摇滚乐队。

“2006年，我看了人生中第一场摇滚演唱会，是德国哥特金属乐队Lacrimosa首次来华的演出。”刘译璟说，从那以后他便一发不可收拾地爱上了摇滚乐，并为此买了把电吉他，开始自学自弹。2009年元旦，他发起组建了“光之彼端”摇滚乐队。

“最初的鼓手是一个考古系的萌妹子，后来她出国交流，便换了一个计算机专业的肌肉男，他毕业后写了两年Android程序，现在是一金属乐队的职业鼓手……”说起每位成员的近况，刘译璟都如数家珍。

浪漫文艺的音乐与逻辑理性的数学，如何碰撞出奇妙的火花？

“音乐和数学天然紧密相关，音律本质上是一种数学关系。”刘译璟解释说，十二平均律中一个八度有12个音，12个音的频率构成一个等比数列，差八度的两个音的频率差两倍。正因为音乐可以用数学来表达，如今才有各种各样的效果器、音乐合成、自动伴奏等软件的产生及应用。

抉择·成长 从螺丝钉到瞭望者

刘译璟在首届大数据＋人工智能“XWorld大会”上作演讲。本人供图

按照计划，当年年底之前上线第一款推荐引擎，刘译璟和另外两名同事扛起了大梁，“推荐引擎上线的前一天，我们5个人，加班到凌晨三四点、工作了16个小时。”直到上线那一刻，刘译璟心里的大石头终于落地，他笑着说：“当时觉得挺骄傲，但只想赶紧回去睡一觉。”

博士毕业时，刘译璟凭借出色的表现，一路过关斩将，拿到了微软亚洲研究院的通关卡，站在科技巨头和创业公司的十字路口，他最终还是果断选择留下来。

“进入到一个成熟的企业工作，我只能扮演一颗螺丝钉的角色，看不到全局。而在一个创业企业，我可以看到整个链条的运作情况，更有利于个人整体成长。”刘译璟说。

刘译璟之所以选择留下来，还有一个非常重要的原因，“早期的所有产品，几乎都是我张罗起来的，看着它们从无到有再到逐步完善，我也想继续看着它们发展壮大。”

回顾昨天，放眼当下，刘译璟非常庆幸自己当初做了一个十分正确的抉择。过去八年，他从一个普通的程序员，成长为技术副总裁兼首席架构师，带领核心研发团队完成多项核心技术产品的设计与开发，服务于包括华为、招商证券等近2000家企业。

此外，刘译璟热心于参与黑客马拉松和技术沙龙，乐于跟年轻技术人员分享专业经验，积极参与业内技术高峰论坛，与尖端人士进行对话与探讨。

8年的坚守与深耕，刘译璟也收获了业界的广泛认可，荣誉纷至沓来：“数据中心联盟”理事、北京市“科技新星”、“2017中国数据大工匠”、中国人工智能产业创新联盟专家委员会委员……

蜕变·担当 从服务名企到“一带一路”建设

2014年12月1日，刘译璟带领团队前往深圳华为总部。这次深圳行，对刘译璟来说，是事业上的一大转折点。

2017年12月14日，刘译璟发布中国首个行业AI决策系统Deep Matrix。中国青年网记者 张群摄

众所周知，华为是一家务实严谨的企业，与之而来的便是高要求、高标准、高品质。刘译璟坦言，此前从未与华为这种级别的企业合作过，很多问题考虑不够周全，“这对我们来说是全新的，非常具有挑战性。”

“过程中要出业务、技术、数据等九套方案，我就要从九个角度把一个项目、一个产品、一个方案很细致地梳理清楚。”以前，刘译璟的工作以做产品为主，但是这次项目中，他需要不断地与人沟通，协调产品方、数据方以及部门之间的利益关系，因而，无论是办公技能的提升、思考方式的转变，还是如何更好地沟通，都有了质的飞跃。

项目时间紧、任务重、环境复杂，刘译璟带领团队加班加点工作，每天早晨8点到华为，到晚上10点多，华为的员工都走了，他们还在挑灯奋战。“‘你们用六个月的时间干了九个月的事情’，能得到如此高的评价，我们的团队做得还不错。”刘译璟谦虚地说。

有了此次的宝贵经验，刘译璟带领团队越来越高效，也赢得了更多的认可和肯定。“这两年，我开始负责一些海外业务，目前正在进行的是为非洲国家建设国家级大数据和人工智能中心。”刘译璟介绍说。

在非洲，刘译璟带领团队建立国家级预防测疾病传播系统，以提升该国疾病防控效率、降低死亡率，还将中国数据治国理念输出，利用知识图谱、自然语言处理、语音识别等人工智能技术，实现犯罪预测建模和公共事件态势感知，预防社会危机事件和犯罪发生。

刘译璟告诉记者，海外项目的不确定性非常高，国家发展水平及文化方面的差异，也是双方有效沟通的障碍，“我们要综合考虑对方的国情、民情和信息化水平，来规划建设方案，同时还要帮助他们培养高素质人才来对接项目。”

“在‘一带一路’战略指导下，我现在做的海外项目是一次探索，是对中国国家软实力、技术、产能对外输出的具体实践。”刘译璟正在用智慧和行动，努力让中国大数据和人工智能惠及更多“一带一路”国家，不断为增进中非友谊、促进世界共同发展散发青春的光和热。