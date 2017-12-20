2017-12-20 央视网消息

安全是每一个行业所必须的根本要求，对于民航工作来说，安全更是永恒的主题。而每一次安全飞行的背后，是无数个机务人员的兢兢业业，攻坚克难。

王明新是无数个飞机维修人员之一，2007年夏，他从南航大毕业，抱着对飞机的浓厚兴趣和热情，选择了上海航空，进入了民航。他从最初的学徒工开始，对每一件事都认认真真，尽自己全力去完成。维修工作中每每遇到困难、挫折，他都仔细研究，分析不足，虚心请教，直到弄懂弄通为止。

新员工培训中，由于培训成绩优异，王明新被评为2007年度新员工培训“优秀学员”。在正式参加到一线的工作中后，身为党员的王明新更是严格要求自己，除了不断学习，还主动去完成车间里各项繁重的、脏乱的工作。工作中遇到疑难问题，王明新会积极查阅各类手册和标准来寻找自己的答案。在提高自我的同时，他还主动和身边的同事交流专业知识，带动了整个团队的学习积极性。平时王明新也有一股不服输的勇者精神，一直要求要把每项工作做到最好，哪怕是打扫货舱，清洁起落架支柱镜面这类勤务工作。

2011年4月份，王明新从浦东维修基地调至虹桥维修基地工作。在虹桥维修基地工作期间，王明新保持着一贯的工作作风和学习态度，很快便适应了新的工作环境，并迅速成长为一名合格的放行人员。

作为放行人员，王明新对故障隐患一丝不苟，对小缺陷从不放过。有一次，B-2688飞机空调性能不佳，客舱地面热，故障好多天都没有排除。王明新仔细分析发现，空调组件的数据都比较正常，自检也都是好的，前期的换件基本已经排除了空调组件的问题。他就大半夜挤在夏天闷热的电子舱、货舱里检查空调管路，最后发现电子舱里一处很隐蔽的管路脱开了，最终排除故障。从飞机舱出来的时候，王明新几乎处于脱水状态。

2015年10月，恰逢公司开展“三长”建设，由于专业知识扎实，业绩表现突出，王明新被选拔为一名737NG机型的班组长。在担任班组长的近两年以来，他用实际行动践行着自己的管理方式，那就是“身先士卒，以德服人；源清流洁，以身作则”。

随着航班量和各项工作任务的日益增加，王明新实时把握团队组员的思想动态和身体状况，将工作安排得有条不紊。在班组管理刚刚起步的那段时期，每逢有重大故障，王明新都会冲在最前面。2017年旺季保障期间，王明新带领组员，克服人员紧张、航班任务多、故障重大等重重困难，始终保持昂扬斗志，以零差错零延误顺利完成了班组的旺季保障生产。平时工作中也积极协助车间的工作，经常帮助有重大疑难工作的其他班组一起排故。

近两年来，王明新成功处置了多起突发事件，也负责解决了多起外场的停场排故，乌鲁木齐、广州、温州、天津、南宁等等。他从不把这些当作是一种负担，而是努力把握每一次的排故和处置突发事件的机会，从中获得更多经验。他还教育组员如果想迅速成长，必须抛开杂念，不顾个人利益，全身心投入到工作中去，便很快会取得收获。

2016年，中国技能大赛中国东方航空集团公司民用航空职业技能竞赛中，王明新取得了“维修手册使用”项目第一名，以及个人总分第二名的好成绩，并为虹桥维修基地拿下了团体第一的荣誉，个人也取得了“全国技术能手”的称号。

2017年9月，王明新被东航选派参加“首届中国民航机务维修岗位职业技能大赛”预赛，并以优秀成绩顺利突围进入决赛，在11月21日的决赛中，他又以个人总分第八名的成绩获得“个人综合二等奖”，实现了东航在决赛成绩的大满贯。

“当你感觉工作特别苦特别累，时间不够用的时候，不要气馁，因为你在走上坡路。”这是王明新经常挂在嘴边的一句话，几乎每个班组会他都会讲，并以实际行动告诉组员和队友踏踏实实做人，勤勤恳恳做事的重要性，要不忘初心，不忘记自己进入民航时最初的动力和决心。