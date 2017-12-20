2017-12-20 田阿萌 中国日报网

2017年接近尾声，今年的中国制造在全世界掷地有声，复兴号奔驰、“天眼”探空、北斗组网、超算“发威”、大飞机首飞……中国科技全方位突破，开始耸立起重大尖端科技“高峰”，科技创新的交响曲正激荡出更加强劲的中国创新好声音。回望2017年，这10个大日子属于中国，属于中国的骄傲。

4月26日：中国首艘国产航母下水

资料图，图片来源：视觉中国

4月26日，万众期待的我国首艘国产航母在大连正式下水！据公开资料显示，我国首艘国产航母的长度是315米，相当于三个足球场的长度，其宽度为75米。

7月7日：世界最长的跨海大桥——港珠澳大桥主体工程全线贯通

资料图，图片来源：视觉中国

7月7日，贯通仪式在港珠澳大桥西人工岛隧道口举行。当日，港珠澳大桥海底隧道正式贯通。这意味着全球最长的跨海大桥——港珠澳大桥实现了主体工程全线贯通。

港珠澳大桥是连接香港、珠海、澳门的超大型跨海通道，全长55公里，建成后将成为世界最长的跨海大桥。其中，工程量最大、技术难度最高的是长约29.6公里的桥—岛—隧集群的主体工程。

8月10日：“墨子号”量子科学实验卫星提前完成科学目标

图为2017年9月26日实拍“砥砺奋进的五年”大型成就展上的世界首个量子卫星——“墨子号”。

8月10日，中国科学院宣布，“墨子号”量子科学实验卫星用1年时间提前实现了既定2年完成的科学目标，标志着我国在量子通信领域的研究在国际上达到全面领先的优势地位。

9月21日：“复兴号”开始投入运营——时速350公里

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9月21日，在京沪高铁线路上开始投入运营的“复兴号”最高时速达到355公里。这标志着我国成为世界高铁商业运营速度最高的国家。

10月10日：“中国天眼”首批成果：新发现多颗脉冲星

资料图，图片来源：视觉中国

2017年10月10日，中国科学院国家天文台宣布，被誉为“中国天眼”的500米口径球面射电望远镜（FAST）经过一年紧张调试，已实现指向、跟踪、漂移扫描等多种观测模式的顺利运行，并确认了多颗新发现脉冲星。

11月5日：北斗三号卫星首发成功

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11月5日19点45分，在我国西昌卫星发射中心，北斗三号首发双星在长征三号乙/远征一号运载火箭的托举下顺利升空。火箭上面级与卫星成功分离，将其送入预定轨道。本次发射的卫星是我国北斗三号第一、二颗组网卫星，开启了北斗卫星导航系统全球组网的新时代，北斗卫星导航系统“三步走”发展战略进入“最后一步”。

北斗作为世界上唯一的由3种轨道卫星构成的导航系统，未来除具备导航、定位、授时等基础功能，还将增加搜救、全球位置报告、星基增强等拓展功能。

11月14日：中国超算“神威•太湖之光” 十连冠

资料图，图片来源：视觉中国

当地时间2017年11月14日17时，在美国丹佛召开的SC2017国际高性能计算大会上，由国家并行计算机工程技术研究中心研制、国家超级计算无锡中心运营，基于国产众核处理器的“神威•太湖之光” 超级计算机以每秒12.5亿亿次的峰值计算能力以及每秒9.3亿亿次的持续计算能力，再次斩获世界超级计算机排名榜单TOP500第一名。

本次夺冠也实现了神威•太湖之光” 超级计算机的四连冠，同样这也是我国国产超算系统在世界超级计算机冠军宝座的十连冠。