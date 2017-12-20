2017-12-20 王一诺、李雪梅 新华网

2017年，“China”成了“歪果仁”口中津津乐道的话题，成了外国媒体争相报道的高频词。

在“歪果仁”眼中，“China”不再是那个脆而易碎的“瓷器”，而是创造了太多不可思议的“中国奇迹”。

看看这一年，“China”到底如何刷屏，让世界媒体刮目相看？

没想到，“新四大发明”这组合真迷人！

“在中国，出门不用带钱包，手机搞定一切，买所有想买的，吃所有想吃的，连卖煎饼的大妈，都有支付宝。”柬埔寨华裔留学生林金隆，对中国的无现金支付生活，颇为满意。

“在中国第一次坐高铁，我被速度惊到了……刚上车，感觉还没坐稳，就到了”，“高铁有足够的空间，来放我的大长腿。”这幽默点赞来自罗马尼亚的留学生彼得。

“第一次在曼彻斯特骑摩拜，是这么多年来，我在曼彻斯特玩得最开心的一次。”推特网友@muttNchops发文说。“随时可骑，随处可放”、“简直就是神器”……中国的共享单车，令“歪果仁”兴奋不已。

“没什么在网上买不到，你甚至可以‘买飞机’”，《爱尔兰观察报》11月的文章，惊讶于中国网购的无所不能，淘宝网竟然卖出了两架波音747-400货机，总价值达3.228亿元人民币。

接着，今年的中国“双11”购物节，也被外媒铺天盖地疯狂报道了一番。

……

今年5月，来自“一带一路”沿线20国的外国青年将“高铁、支付宝、共享单车和网购”称为中国的“新四大发明”，纷纷表示这是他们最想带回祖国的“中国特产”。

在中国生活的德国网红阿福，还写信给德国总理默克尔，呼吁德国要向中国学习。

网络截图

没想到，中国建桥梁、修铁路就像变魔术

这条铁路因修筑艰难，工人时常遭到狮子的攻击，有“疯狂铁路”之称。

这条铁路肯尼亚足足等了一个世纪，中国不到3年就建成。

这条铁路工程技术人员用2个月修建了一座桥梁和铁路，没有一个人被狮子吃掉。

有“基建狂人”之称的中国，这回在肯尼亚又神奇了一把，中国企业克服重重困难，完成了一条现代化的铁路，即全线采用中国标准的肯尼亚蒙巴萨-内罗毕铁路（蒙内铁路），其全长约480公里，是肯尼亚独立以来最大的基础设施建设项目。

从2014年12月破土动工到2017年5月蒙内铁路正式建成通车，充分体现了中国速度、中国效率、中国质量。

对肯尼亚人来说，蒙内铁路相当于非洲版的高铁。

没想到，小小“圆珠笔头”还上了头条！

2017年，中国的“圆珠笔头”火了。

1月，“太钢集团终于造出圆珠笔头，有望完全替代进口”，这则消息不仅在国内刷屏，还引发全世界关注。

比如，美国QUZRTZ新闻网站，就用了这样的标题《小小圆珠笔头成为中国创新经济新象征》。

可能很多网友不知道，中国虽是全球制造业大国，上天入地下海均不怕，但却难在了小小圆珠笔头上。圆珠笔头制造技术的缺失，一直是中国制造业的遗憾。

一名网友就表示，刚看到这个消息，我以为是个关于全球化的一个笑话，但仔细一看，才明白这项成就原来意义这么大！

没想到，这可爱萌物“圈粉”海内外！

日本东京上野动物园的熊猫宝宝“香香” 图片来源：东方IC

黑眼圈、小短腿、爱打滚，国宝熊猫“滚滚”们的萌态，秒杀了无数摄影师，迷倒了国内外的“熊猫粉”，成为了海外的超级明星。

熊猫“滚滚”们的海外生活很忙：忙着庆生、忙着生二胎，忙着享美食，忙着卖萌圈粉，还忙着住“豪宅”……

日本上野动物园的熊猫宝宝，还忙着“上户口”。9月20日是其出生100天纪念日，动物园特地为它举行了征名活动，共收到了超过 32 万份方案，最终宝宝被命名为“香香”。

旅法熊猫宝宝甚至还获得法国第一夫人布丽吉特·马克龙当“教母”。12月4日，布丽吉特出席了４个月大的熊猫“迷你圆仔”的命名仪式，正式命名它为“圆梦”，寓意梦想成真。

没想到，中国四川辣酱“引爆”美国！

烤鸭、火锅、老干妈、辣条……中国美味不断“圈粉”海外，从中国味道成为世界美食。

外国政要吃了也秒变粉丝：拜登爱吃炒肝；卡梅伦捧红了香菜丸子；宫保鸡丁，默克尔几乎吃了一整盘……

连中国调料也倍受宠爱。10月7日，美国麦当劳因为一小包四川辣酱惊动了警察。

当天，麦当劳时隔20年后重新推出一款四川麦辣酱蘸料，这款中国口味调料再次引爆美国，大量顾客涌进餐厅抢购。奈何限时限量，排队数小时也没能买上辣酱的顾客群情激奋，高喊“我们要四川辣酱”！

附近执勤的警察都跑来维护秩序。还有“黄牛”上网拍卖，几包辣酱要价数百美元。

没想到，“中国赢了”

美国《时代》周刊亚洲版11月刊的封面，以中国国旗颜色为底，用中英双语书写“中国赢了”，这是《时代》周刊封面第一次出现两种语言。

在内文《中国经济是如何赢得未来的》一文中，作者布雷默指出，中国现今已经成为全球经济中最具实力的国家。今天中国的政治和经济体制比二战后主导国际秩序的美国模式，更为完备，甚至更可持续。

无独有偶。德国《明镜周刊》11月刊也以中国为封面。红色打底、字体金黄，汉语拼音“xing lai!”(醒来)的标题，极具视觉冲击力。

这期封面文章以“觉醒的巨人”为题，用9页、6000多字的篇幅详细介绍了中国各个领域。《欧洲时报》称其为：近年来欧洲媒体针对中国最客观的评论。

在西方主流媒体看来，今天的中国，不仅“醒来”，而且“赢了”。

中国通过参与并主办一系列重要国际会议，发出中国声音，提出中国方案，贡献中国智慧，推动全球治理，彰显大国作为。

西方正面临被中国甩在身后的危险。西方媒体对中国的报道也在发生转变：报道视角正逐渐由俯视变为平视。

还有太多没想到……国际顶级学术期刊为中国科研制作特辑；世界知识产权组织称赞中国专利“井喷”；中国在科技和职业技能等领域频频“霸榜”， 这些傲人成绩刷新了许多歪果仁对中国的认识。

弯道超车的创新动力，人类命运共同体的价值倡议，令China获得了世界的持续关注。

正可谓：“眼界高时无物碍，心源开处有波清”。

厉害了，我的国！