2017-12-20 许晟 唐弢 孙清清 新华网

“保持土地承包关系稳定并长久不变，第二轮土地承包到期后再延长三十年”，十九大报告中的这句话，在全国各地乡村受到热烈欢迎，人们说得最多的就是“吃了‘定心丸’”“以后就是加油干”。

“承包到期再延三十年，我这辈子都可以干循环农业了。”河南平顶山天健农业有限公司负责人张延辉说。他从周边农户流转了１５００多亩地种植供港菜心，并配建了３０００头猪的养殖场，循环农业做得有模有样。

张延辉算了笔账：这两年已经在承包土地、建设猪舍等方面投入了１２００多万元，预计还要在未来３年投资４０００万元左右，这些投入大概需要５年收回，如果不能延长承包，这些年的投资勉强能收回成本，赚不到什么钱。

土地承包到期再延三十年的政策不仅对种植户有意义，对养殖大户也很重要。

“现在已经看中一块地方，也和村民谈妥了，那块地现在的流转合同还有一年到期，到期后就会跟我签流转合同，打算一次签个二十年。”广西扶绥县中东镇生旺龟类养殖专业合作社负责人李建明说，十九大报告中，他对“第二轮土地承包到期后再延长三十年”印象最深。

李建明从１９９２年开始养殖乌龟，目前有５个养殖基地，１０万余只乌龟，随着规模的扩大，必须流转更多的土地建龟舍养乌龟。

“延长了三十年，中！”平顶山市鲁山县辛集乡清水营村民高国奇说，他把土地流转给公司，再到公司打工干活，收入更高些。

高国奇今年５３岁，家里有７人、７亩地，因为大部分是坡地，上水困难，种植的玉米、小麦每亩年产量也就３００来斤，可以卖个２０００元左右，加上农闲时的打工收入，减去平时花销，“基本没剩什么钱。”他说。

土地流转让他的收入变高了。２０１５年高国奇以每亩每年６００元的价格，把７亩地流转给了鲁山瑞亚牧业有限公司，并在公司里做起了奶牛饲养员，除了土地租金收入，每个月都有２０００多元的务工收入，比以前强不少。

得悉“土地承包到期再延长三十年”，全国各地的农民、种植大户、企业等与土地流转相关的工作者，都放下了心，开始变得自信，并逐步谋划着更长远的发展。

“未来，还要流转２０００多亩土地，发展循环农业的同时，也做观光采摘等各种旅游项目，最终建成真正的农业生态园。”张延辉说。

“２０２０年前，我要投资２０００万元，新建十几条乌龟养殖大棚生产线，还要发展深加工，做龟酒等多个产品。”李建明说。

“下一步，要建国学大讲堂，教国学和礼仪，吸引更多游客来尚书干文化游。”浙江安吉县皈山乡尚书干村党支部书记李锡良说，现在全村６００多亩地流转到村集体统一经营，“有了‘土地承包关系长久不变’做底气，以后要更加专心发展、壮大村集体经济”。