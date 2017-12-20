2017-12-20 中国新闻网

顾宝玉每隔1小时就去看望术后的麦麦提敏。 丁晓丹 摄

中新网乌鲁木齐12月20日电 (迪娜 脱雨陇)新疆皮山县木吉镇村民麦麦提敏·麦提巴柯17日因意外右眼受伤，血流不止，当地医院表示无法治疗。他的妻子阿日孜古丽·阿卜杜艾尼急得直哭。新疆民族团结“结亲周”走访入户的新疆人民广播电台职工了解情况后，立即联系乌鲁木齐市眼耳鼻喉专科医院，一场跨越1千多公里的爱心接力救助就此展开。

据记者了解，得知情况后，乌鲁木齐市眼耳鼻喉专科医院立即联系对口帮扶的和田县人民医院眼科开辟急诊绿色通道，并进行远程会诊，检查出麦麦提敏的泪小管断裂、眼睑全层裂伤，必须在24小时内手术治疗，否则他将终生流泪、外观毁容，日后甚至影响眼球功能。

然而，此时已经是18日凌晨2点，距离手术最佳时间的极限点只有10小时。就在麦麦提敏一家人为高昂手术费、路费，还有越来越紧迫的时间愁得彻夜难眠时，乌鲁木齐市眼耳鼻喉专科医院决定，立即派出眼科副主任医师顾宝玉赶往和田市，为麦麦提敏手术治疗，并免去专家手术费。凌晨6点，顾宝玉带着手术箱赶乘当天最早一班飞往和田的飞机，开始了一场与时间赛跑的救治。

麦麦提敏的岳父紧握着顾宝玉得手不停地感谢他。 丁晓丹 摄

据顾玉宝介绍，由于时间紧迫，跨越一千多公里来到皮山县，虽然手术不简单，但是当时一心只想救助这位患者。“这个手术绝对不是一个简单的缝合，肯定是在现有条件下把这个手术做得最好、最精致。”

18日上午，麦麦提敏走进手术室。外伤伤口虽然小，但手术难度极大。因为伤处集中了泪管、神经、血管，可以说手术角度很刁钻。经验丰富的顾宝玉在显微镜辅助下，在一片血肉模糊中找到直径不到半毫米的泪小管。为了让麦麦提敏的右眼恢复后看不出手术的痕迹，顾宝玉一丝线一丝线地精细缝合。下午3点，当最后一针缝合完毕，麦麦提敏的泪道连通、眼睑成形如初，右眼被保住了。这时，顾宝玉又事无巨细地反复叮嘱交代后期恢复护理。

和田县人民医院五官科主治医师祖丽皮耶·杰力力告诉记者，在非常有限的条件下还能把手术做得很好，她非常感动。“我们要接过这个爱心接力棒，不辜负顾大夫从乌鲁木齐专程过来做手术这份爱心。”

顾宝玉事无巨细地反复叮嘱后期恢复护理注意事项。 丁晓丹 摄

据了解，顾宝玉每隔1小时就去查房。躺在病床上的麦麦提敏·麦提巴柯紧握着顾宝玉的手，强忍住感激的泪水说到：“我当时非常害怕，原本心里很失望，因为家里没有那么多钱去乌鲁木齐做手术治疗，觉得这只眼睛是要废了。多亏你们帮助我，为我手术治疗，感谢你们给了我新的眼睛，我无法用言语表达这份感激。”

由于工作繁忙，顾宝玉当日返回乌鲁木齐。但这次跨越1千多公里、24小时的爱心救治，换来了顾宝玉一生难忘的兄弟情。顾宝玉说：“这个年轻人像我弟弟一样，这次救助也将成为我人生中的一个记忆亮点。给他治病，是我应该做的，我也会长期关注他，以后再来和田的时候也会再来看望他。”