2017-12-29 22:20:37 赵二召 中国西藏网

图为挂牌仪式现场

中国西藏网讯 12月29日，第四批全国民族团结进步创建活动示范单位和第五批全国民族团结进步教育基地授（挂）牌仪式在拉萨举行，拉萨市市民服务中心等7家示范单位和2个教育基地获得国家级民族团结进步表彰荣誉称号。

截至目前，西藏已有23家单位被国家民委命名为全国民族团结进步创建示范单位，6家单位被国家民委命名为全国民族团结进步教育基地，10家单位被西藏自治区人民政府命名为西藏自治区民族团结进步创建活动示范单位。

图为西藏自治区民宗委党组书记格桑次仁宣读表彰决定

民族团结是各族人民的生命线，党中央历来高度重视西藏民族工作。民族团结进步创建活动是推动西藏民族团结进步事业的重要举措，是增进民族团结、促进社会和谐的有效载体。

西藏自治区民宗委副主任黄云素说：“西藏各级各部门通过推动民族团结进步创建活动持续开展，民族团结事业取得了丰硕成果，培养了一批民族团结工作的领头雁，成绩来之不易，经验弥足珍贵，这是示范单位自身高度重视、主动作为、开拓创新、真抓实干的结果。”

图为挂牌仪式现场

西藏自治区民宗委副主任黄云素表示，下一步要全面深入持久开展民族团结进步创建活动，要对已命名的全国民族团结进步创建活动示范单位和全国民族团结进步教育基地加强指导，增强民族团结进步教育的针对性和实用性，进一步发挥好其针对性和实用性，推动各民族交往交流交融，大力推进“互联网+民族团结”行动，形成平等互助和谐的社会主义民族关系。要进一步挖掘、培育、建设一批国家、西藏自治区、地市、县区级民族团结进步示范单位和教育基地，让民族团结进步教育形成阵地化、常态化、科学化和制度化。民族团结进步创建活动是一项长期的经常性工作，贵在创新，重在建设，创新没有止境，建设没有止境。（中国西藏网 图、文/赵二召）

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