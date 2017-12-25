2017-12-25 周婷婷 中国西藏新闻网

简政放权改革，被形象比喻为全面深化改革的“先手棋”和转变政府职能的“当头炮”。2013年至2017年，连续5年，中央政府工作的“当头炮”都是“简政放权”。

近年来，昌都市按照“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局要求，牢固树立五大发展理念，按照吴英杰书记提出的“要处理好简政放权和地方承接的关系，以清单管理推动简政放权，加强事中事后监管，提高监管效能，在探索简政放权的同时，因势利导，主动服务、跟踪服务，帮助基层及时解决遇到的困难和问题，努力提升服务能力和水平”的要求，通过简政放权、放管结合和优化服务，加快高效廉洁的政府服务体系和运行机制建设，切实转变政府职能。一批重要的制度创新、实践创新成果正在形成，一批改革试点成效逐步显现，一批与群众利益密切相关的改革红利加快释放，一批具有标志性引领性的重点改革不断突破，昌都的改革四梁八柱基本搭建，改革脉络日渐清晰，改革成绩夺目亮眼。

简化程序激发创业创新热情

工作之初，昌都市着手从受访者信息、改革运行服务、办事效率等方面开展问卷调查，全面掌握全市行政审批事项运行情况，为做好行政审批制度改革提供有力保障。同时组成专项调研组，对各单位报送的行政审批事项进行逐项审核，查漏补缺，确保结果真实准确。

就业创业是保障民生的重中之重，昌都市以此为深化简政放权的突破口，大力推进“多证合一、一照一码”登记制度改革，扎实推进证照分离改革试点前期工作，不断规范和完善负面清单制度，不断降低企业和群众就业创业门槛。

在原有“五证合一”基础上，全面推行“多证合一、一照一码”改革，对《住房公积金缴存登记》《道路运输以及道路运输相关业务经营者分公司设立备案》等13项涉企证照事项进行整合。

截至2017年10月底，全市共发放“两证整合”新版营业执照8176份，发放“五证合一”新版营业执照4068份、换照率达到90.98%。

同时，对照《权力和责任清单工作手册》“9+X”的要求，对全市各部门2016年权力责任清单进行再修改、再完善，共确定调整行政职权362项，其中规范156项、取消54项、增加152项。

此外，通过政府门户网站、政府公示栏等途径向全社会公布权力责任清单、运行流程图和服务指南，使权力责任清单真正成为部门依法行政和干部群众办事的依据，切实发挥作用。

昌都市委副书记周青松表示，权力责任清单的调整，将进一步推动简政放权，加快政府职能转变，促进大众创业、万众创新，激发市场活力和社会创造力，促进经济社会持续健康发展。

让群众办事省力省心

改到深处是利益，触动利益往往比触及灵魂还难。

2014年，昌都市发改委制定下发《关于印发执行〈地区发展改革委进一步简政放权实施意见（试行）〉的通知》，将政府性投资基本建设项目投资额在1000万以下的项目下放到各县（区）投资行政主管部门核准。同时坚持“属地管理、分级审批”原则，市直部门管理项目、跨县（区）建设项目由市发展改革委或其委托的市有关部门负责审批，各县（区）管理项目，由项目所在县（区）发改委负责审批。

自2016年5月1日起，对于非涉密项目（除政法项目、民宗统战项目、文物保护项目），全部履行在线审批程序。截至目前，昌都市在线平台共录入平台项目3223项，涉及投资821.06亿元。

在市级层面全面推进“放管服”改革的同时，各县区结合各自实际情况，相继开始了“简政放权”。

卡若区针对建设项目审批时间长、盖章多、材料多等问题，以项目审批为突破口，采取并联审批、精简审批要件，简化审批办理流程，削减投资核准项目，整合投资审批环节等举措，进一步缩短审批时限、提高审批效率。

对照国家发展改革委确定的“点多面广量大单项资金小的29个项目，只审批项目实施方案”的要求，2016年，卡若区对易地搬迁、石漠化综合治理、天然林资源保护、重点防护林和退耕还林等项目进行实施方案审批工作。

截至2016年底，边坝县共合并审批事项25项、取消30项，调整为政府内部审批事项、改变管理方式的31项，改为后置审批的21项；制定公布县级行政权力清单、责任清单、运行流程图和服务指南3605项；精简调整行政审批项目43个，精简调整率31.6%。

察雅县把“放管服”作为突破口，取消或停征免征、降标、市场化各类收费项目86项，在减轻市场主体负担的同时，政务环境也越来越优。

目前，昌都市群众和企业办事所需的各类证明材料凡能系统提供的资料均由系统提供，企业设立时限和企业投资项目审批时限均从法定15个工作日压缩到了3-5个工作日，基本实现了信息多跑路、群众少跑腿的改革目标，赢得了企业和群众的一致好评。

放得下，科学方法是保障

今年，昌都调整清理市级政府部门权责清单363项，取消归并减证便民审批事项和证明47项，这离不开“放”“管”结合，加大审计监督力度的工作方法。

各级部门对取消下放事项加强后续监管，对保留事项优化流程、简化环节，并加大公开力度，认真做好对市场主体和监管部门的“双告知”工作，确保市场主体准入与后续监管的无缝对接。

同时，通过政府网站、LED显示屏、横幅等方式向全社会公布乱收费行为审计监督投诉电话，切实加大对各类乱收费行为的监督力度，确保乱收费行为发现一起、查处一起。

“互联网+政务服务”政务服务模式，是昌都放心推进“简政放权”的法宝之一。随着昌都市公共资源交易中心的筹建和市民服务中心网络化智能化的建设，全市线上线下一体化政务服务能力进一步提升了。

“双随机、一公开”实现全覆盖。昌都市及时制订出台《昌都市工商行政管理局2017年公示信息双随机抽查工作方案》，并以双随机方式抽查企业110户、个体工商户429户、农牧民专业合作社10户，抽查范围涉及全市11县（区），抽查内容涵盖工商业务职能的13类大项、43类小项，基本实现工商监管事项的“全覆盖”。

依法治税方面，昌都市围绕税收工作“六大体系”建设，完善备案管理、发票管理、申报管理等在内的事中事后管理体系，加强对执法的事前、事中、事后监督，对处罚情况进行公示，及时告知纳税人享有的权利，着力维护纳税人、扣缴义务人及其他税务行政相对人的合法权益，坚决防止出现选择执法、随意执法、情绪执法现象，和谐税收征纳关系进一步形成。

截至目前，全市税务行政审批项目从87项动态调整到7项、减少80项，2016年纳税人满意度调查中满意度高达91.5%。

“简政放权”催生蜕变，藏东经济发展的活力已全面释放。下一步昌都还要继续通过简政放权、放管结合、优化服务，吸引更多投资者，更好地服务企业和群众，以更大的勇气和智慧，坚决打好这场攻坚战。