2017-12-24 16:30:18 查日 中国西藏网

中国西藏网讯 西藏自治区气象局12月24日下午发布消息，本周，西藏全区自西向东有3至8℃的降温，东部有降水过程，高海拔路段易形成积雪、暗冰。

据自治区气象台最新监测预报显示，预计周一至周三，那曲东部、林芝和昌都北部有小到中雪（雨），日喀则南部和山南南部有小雪（雨），其他地区多云。全区自西向东有中等强度降温（3至8℃）；周六至周日阿里、日喀则西南部和林芝多云间阴天，部分地方有阵雪（雨），其他地区少云间多云。周内藏北一带和南部边缘的部分地方有7至8级大风；沿江河谷有5级左右阵风，易出现扬沙和浮尘天气。

气象专家建议，本周前期东部降水过程，使高海拔路段易形成积雪、暗冰，请注意行车安全。同时请注意人畜的防寒保暖工作；防范大风天气对交通、户外设施带来的不利影响。

据悉，上周西藏全区天气晴好，无降水。与历史同期相比,周降水量全区各地无降水；周平均气温尼木、泽当、察隅和狮泉河正常，其余各地偏高2～6℃，其中浪卡子偏高6℃。藏北一带和南部边缘的部分地方出现大风天气，其中聂拉木大风日数达6天。（中国西藏网 文/查日）

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