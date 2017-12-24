2017-12-24 李梅英 西藏日报

12月22日下午，第五次全国体育系统支援西藏体育工作座谈会在北京召开。国家体育总局党组书记、局长苟仲文，区党委副书记、自治区主席齐扎拉出席并讲话，国家体育总局副局长赵勇主持。国家体育总局副局长蔡振华、高志丹、李颖川，国家体育总局党组成员王庆云，自治区副主席甲热·洛桑丹增出席。

苟仲文指出，做好体育援藏工作是凝聚人心、激发西藏人民实现“两个一百年”奋斗目标和中华民族伟大复兴中国梦的有效举措，是实现西藏全面建成小康和西藏各族人民健康幸福的重要手段，是实现西藏长治久安的重要抓手。国家体育总局和全国体育系统要全面贯彻落实党的十九大和中央第六次西藏工作座谈会精神，积极做好新时代体育援藏工作，充分发挥体育在维护祖国统一、加强民族团结，促进人民健康、维护和谐、全面建成小康中的综合作用，让西藏的广大人民群众共享体育发展成果。

苟仲文强调，新时期，国家体育总局系统和各对口援藏省（市）体育局、各有关体育院校要统筹谋划好体育援藏工作，坚持民生优先、因地制宜、突出重点、创新发展、科学规划的原则，使其与“十三五”时期体育发展规划相衔接。要着重推进西藏公共体育服务体系建设，促进竞技体育水平提高和青少年后备人才培养。采取传帮带、进藏锻炼、组团式援藏、跟踪培养、系统培养等多种方式，强化智力援助力度，援助建立山峰资源信息系统，推动西藏登山运动转型发展。继续在体育基础设施建设、体育工作投入和特色体育文化建设等方面给予西藏体育最大化、全方位的支持。要加强领导、明确责任、统筹协调、严格考核、狠抓落实，推动西藏体育事业更好更快地向前发展，为促进西藏长足发展和长治久安作出贡献。

齐扎拉指出，党中央、国务院历来高度重视西藏工作，始终把西藏工作放在重要战略位置。改革开放以来，先后召开了六次西藏工作座谈会，制定了一系列加快西藏经济社会发展的特殊优惠政策，为西藏改革发展稳定提供了强有力的保障。党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央心系西藏各族人民，创造性继承和发展了我们党关于西藏工作的理论观点和方针政策。总书记治边稳藏重要战略思想，是我们党关于西藏工作的最新理论和实践成果，是习近平总书记新时代中国特色社会主义思想的重要组成部分，为推动西藏长足发展和长治久安指明了前进方向、提供了重要遵循、注入了强大动力。

齐扎拉指出，国家体育总局和全国体育系统高度重视体育援藏工作，切实把体育援藏作为一项重要政治任务，提上重要议事日程、摆在重要位置、纳入总体规划，召开4次全国体育系统援藏工作会议，派出7批政治强、观念新、业务精、作风好的援藏干部直接参与西藏体育工作，强力落实了“七项体育援藏政策措施”等，西藏体育事业迈上了新台阶，竞技体育实现了突破，夺取了首个世界冠军，西藏运动员时隔28年再次登上奥运会赛场；体育产业发展速度加快，以登山为龙头的户外运动特色鲜明，西藏各族人民的身体素质不断增强，焕发了健康向上的精神风貌。

齐扎拉强调，衷心希望国家体育总局和全国体育系统一如既往地关心支持西藏体育事业发展，健全体育援藏长效机制，继续加大项目援藏力度，结合西藏实际安排急需的体育基础设施项目，改善西藏发展的“硬条件”；继续加大智力援藏力度，创新人才和科技援藏方式，增强西藏体育发展的“软实力”。我们定将这些关心支持和帮助，转化为推进西藏体育事业发展的强大动力，以优异的工作成绩回报国家体育总局的关心和支持，回报对口援藏省（市）体育系统的无私援助。同时，全区各市（地）、各部门要以十九大精神为统领，以此次会议为契机，主动衔接援藏工作，立足高原独特而丰富的资源，努力开创高原特色体育事业新局面。

会前，苟仲文与齐扎拉进行了座谈。会上，体育总局田径中心、登山中心，西藏自治区体育局、北京市体育局分别作了交流发言，各对口援藏省（市）、国家体育总局田径中心与西藏自治区各市（地）和自治区体育局签订了共同培养西藏竞技体育后备人才相关协议。