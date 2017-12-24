2017-12-24 何蓬磊 中国新闻网



图为第七届唐博会上的唐卡展吸引众多唐卡爱好者前来观赏。 何蓬磊 摄

第七届西藏唐卡艺术博览会(以下简称：唐博会)22日在拉萨落幕，38位新晋等级画师获得西藏唐卡等级画师证书。

据悉，本届唐博会新产生西藏一级唐卡画师(技师)5位，二级唐卡画师(技师)14位，三级唐卡画师(技师)19位；另外，评选出优秀画师21位。截至目前，西藏共有唐卡等级画师122位。



图为西藏唐卡技艺大赛比赛现场。 何蓬磊 摄



图为西藏唐卡技艺大赛上参赛者进行白描比赛。 何蓬磊 摄

唐博会工作人员介绍，为确保大赛流程规范、评选公平，本届唐博会组委会完善规则、改革评分方式。他说，大赛沿用“5+2”模式，即从唐博会专家委员会中随机抽取5名专家，并从21位西藏一级画师中抽取两位画师组成评分专家团队；采用“盲评”制对所有评分环节进行打分及结果统计，以最大限度确保评分公平、公正。



图为西藏唐卡技艺大赛比赛现场。 何蓬磊 摄

西藏自治区文化厅党组书记、副厅长龙志刚表示，唐博会着力于西藏唐卡艺术资源的集聚，不断凝聚艺术人才资源，促进从业人才的储备和规范化管理，推动唐卡产业化发展，强化唐卡艺术的公众影响力，取得了一定的成绩。

他说，唐博会组委会将继续秉承举办该项活动的初衷，力争使之成为倍受青睐的艺术传播品牌，惠及业者及大众，为民族特色文化发展做出应有贡献。