2017-12-24 鲁娜 中国文化报

近年来，随着旅游消费升级，冬季游西藏、感受“日光城”拉萨的浪漫，正在由小众至爱变成大众流行。相比旺季，低至五折的酒店，景区门票消费，“女儿节”等传统节日，旺季难得一见的“日光城”静谧之美，吸引更多游客前来观赏。

今年的全国旅游援藏工作会议确定，未来3年，对口援藏省（市区）游客援藏总量将达到2000万人次。12月18日，“环渤海区域游客援藏签约仪式暨‘冬游西藏醉美318’推介会”在北京举办，环渤海的北京市旅游委先行，与西藏自治区旅发委签订了《2018北京游客援藏协议》。与此同时，会上还展示了冬日西藏的旅游资源、拉萨市冬日旅游线路，广邀游客前来感受“醉美318”。

旅游援藏迈上新台阶

冬日明媚的阳光下，看湛蓝天空中朵朵白云缓慢变化，感受一二线城市少有的静谧之美；或寻一方干净的街角，再提上一壶酥油茶或者甜茶，一坐就是大半天；也可以用最少的钱住高端藏式酒店，自由漫步在八廓街、布达拉宫，边自由欣赏、边赞叹冬日高原的迷人美景。

国家旅游局副局长魏洪涛介绍，全国旅游援藏工作会议于9月在西藏召开，为新时期援藏旅游工作指明了新方向、带来了新机遇。会上提出，提出2018年至2020年对口援藏省市区将为西藏输送游客2000万人次的目标。

西藏自治区政府副主席多吉次珠表示，近年来，在国家旅游局的指导和北京等对口援藏省市区的支援下，旅游业已成为西藏名副其实的支柱产业和富民兴藏的龙头产业。“西藏旅游业迎来了难得的发展机遇。我们将进一步扩大对内和对外开放，大力推动西藏旅游全域全时发展，加快重要的世界旅游目的地建设步伐。”多吉次珠如说。

对此，魏洪涛也表示，国家旅游局高度重视对口援藏工作，12月12日在广东珠海举办的启动签约仪式拉开了游客援藏的序幕。这种全新的援藏方式，将进一步加快西藏建设重要的世界旅游目的地的步伐。国家旅游局将按照全国旅游援藏工作会议的部署，落实援藏各项工作，助力西藏拓展旅游市场。

拉萨的冬天比北京更暖和

以拉萨为例，虽然冬游拉萨越来越受青睐，但和国内大多数目的地一样，拉萨旅游旺季也集中在夏秋季节，表现出人流与物价双高。其实，很多人对拉萨的冬季存在认识上的偏差，它远比想象中要暖和。

冬季天气太冷？其实西藏并非处处皆严寒。西藏首府拉萨位于北纬29度，与上海、杭州等处于同一纬度。但相比上海、杭州，拉萨湿度不大，没有南方的阴冷。此外，拉萨更是沐光之城，冬日中午可达15摄氏度到20摄氏度。即便是最冷的1月，其平均气温也比北京高3摄氏度至5摄氏度。比南方干燥、比北方暖和，这样的拉萨，还会觉得冷吗？

拉萨的冬天没有拥挤，四处洋溢着闲适。喝着甜茶，晒着太阳，你感受到的将是令人难忘的“日光之吻”，以及更原始、更纯粹的拉萨文化与民俗之美。同时，据拉萨旅游达人介绍，冬季拉萨的阳光佳、能见度高，可谓是观景的好时光。无论是被称为西藏众山之父的南迦巴瓦峰还是冰封的纳木错湖，又或者是高原夜晚璀璨的满天星光，都能让你一次看个够。即便遇到下雪，更有机会见证皑皑白雪下的布达拉宫。

更重要的是，冬日才是拉萨民族与佛教节庆、活动的高峰。吉祥天母节（仙女节）作为藏民们最重要的节日，便是在冬季举办的。每年的藏历新年也是藏民们的盛大节庆活动。

随着不少游客对拉萨冬季之美的重现发现，目前，拉萨当地政府也加大了对旅游资源的重新整合，推出多条冬季游精品线路。据悉，在“冬游西藏”的大品牌之下，拉萨市旅发委结合自身地理位置、旅游资源打造了一系列冬季旅游品牌，冬季暖阳、人文民俗、雪山温泉、越冬候鸟等冬季特色旅游产品都已逐步成型。