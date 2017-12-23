2017-12-23 李进红 中新网云南

“我宣布：‘茶马古道·滇藏行’铁骑车队出发！”12月20日下午，随着云南省人民政府副省长张祖林一声号令，等候在丽江束河古镇四方听音广场两侧的马哥头们急忙牵着马帮，将从各地驮来的普洱茶、三七等云南名优特产转送到附近的停车场上，由早已等在那里的铁骑车队运往遥远的西藏。

当日下午，“茶马古道·滇藏行”铁骑车队丽江站发车仪式暨新“茶马商道”共商·共享·共建战略合作项目签约活动在束河古镇举行。仪式上，丽江市人民政府与云南省普洱茶协会签署了新“茶马商道”共商·共享·共建战略合作项目，并对新“茶马商道”进行了授牌。

中共丽江市委书记崔茂虎在仪式上表示，“茶马古道·滇藏行”系列活动以茶为媒、借茶传韵，让藏区人民在享用生态优质茶之余，更能体味滇藏茶文化，这将有助于促进滇藏茶产业、旅游业等行业的产业融合，进一步加强滇藏贸易经济领域合作，这既是经济延伸之路，也是文化宣传之路，更是精神重塑之路。

据介绍，今年以来，丽江市委、市政府以业态创新、文化导入、文化院落等增加古城新动能，在加大对茶马古道古村落、古集镇等保护开发力度的同时，积极打造以众创空间、斐讯大数据产业园、科技创新园、电商产业园、文化创意园(非遗园区)、影视产业园、红谷创意园、基金小镇、雪山创投天使小镇等9个板块为支撑平台的国家级高新技术产业园区，全力打造“活着的茶马古道”。

“丽江作为茶马古道滇藏线的咽喉之地，被誉为‘活着的茶马重镇’，是迄今为止茶马古道上保存最为完好的文化名城。‘茶马古道·滇藏行’系列活动则是云南省普洱茶协会经过一年多精心策划而成，‘边销茶’曾经是云南茶叶的骄傲，更是滇茶的广阔市场，但曾几何时，我们失去了 。现在认识到，觉悟到，希望重塑滇茶新形象，重新打开滇茶广大市场。” 云南省普洱茶协会会长董胜说，举办此次活动的意义在于树立和推广云茶在藏区的良好口碑与品牌，推动汉藏一家亲，促进民族大团结，通过加强滇藏贸易经济领域合作，使云茶产业更好地融入和服务“一代一路”国家战略。

普洱茶作为云茶的“响亮名片”和“金字招牌”，通过本次“茶马古道·滇藏行”丽江站系列活动，将真正实现普洱茶重新走进藏区，推动普洱茶成为一种大众饮品，实现“人民大众普洱茶，飞入寻常百姓家”。

本次活动由丽江市人民政府主办，云南省普洱茶协会和丽江市招商合作局共同承办。