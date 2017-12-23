2017-12-23 张海雯 中国新闻网

图为青海第二届微电影大赛颁奖大会现场为各奖项获得者颁奖。 马铭言 摄

22日下午，青海第二届微电影大赛颁奖大会在青海民族大学举行。在86部参赛作品中，青海省内14部作品获取多个奖项。

据悉，此次活动主题是“印记高原·分享大美”，旨在通过生动的微电影创作和展播，创作出一批优秀的文化产品，传播中国声音、讲好青海故事。

图为青海第二届微电影大赛颁奖大会现场为各奖项获得者颁奖。 马铭言 摄

微电影大赛活动于今年6月14日拉开帷幕，赛事工作主要包括“印记高原，分享大美”2017·青海第二届微电影、面向高校开展校园微电影大赛活动、开展微电影知识讲座培训活动三部分内容。

半年来，大赛共收到来自全国各地的参赛作品86部(含大学生单元46部)，其中省内71部、省外15部，作品题材分类有微电影类52部，动画3部，纪录片15部、专题片15部、访谈片1部。

青海第二届微电影大赛组委会负责人杨晓筠介绍，相比起第一届大赛，参赛作品的数量、质量以及范围都有了明显提升。“今年青海省几乎每个州都报送了作品，还有其它来自北京、吉林、山西、上海等地的作品参赛。”

杨晓筠表示，本届大赛中反映藏区生活、草原雪山、高原的作品比较多。另外大赛涌现出很多新人、而且都比较年轻，青海省影视发展潜力很大。

据了解，此次参赛作品评审分“常规作品赛”和“大学生作品赛”两个单元。评审采用百分制评比，按照专家评审组和微信投票两方面衡量。其中专家评委意见占80%，微信投票占20%。

图为青海第二届微电影大赛颁奖大会现场为各奖项获得者颁奖。 马铭言 摄

最终，中共玉树市委宣传部《遇见》获一等奖，青海圣影文化传播有限公司《杏儿熟了》、中共杂多县委宣传部《源来》获二等奖，西宁市安监局《安全是天》、青海省司法厅和青海省普法办《我们的老马》、青海星萃文化传媒有限公司《我从很远的地方来看你》、海北州电视台《迟来的孝心》、玉树州广播电视局《山》分别获三等奖。

大学生赛单元有6部作品获奖，冷贡加《格桑梅朵和她的爷爷》获得一等奖，白玛成林《黎明》、张德明《借贷记》获得二等奖；桑斗加《古老的唐卡》、桑杰扎西《异路》、贾宝雯《我的青春我做主》获得三等奖。

据了解，此次大赛由中共青海省委宣传部、青海省广电局、省广播电视台主办，青海中广传播有限公司承办，智慧传媒和蟹都会协办。(完)