2017-12-23 孙翔 中国新闻网

边防官兵在广场为过往群众讲解办证流程。（资料图片） 张拴根 摄

记者22日从西藏官方获悉，西藏公安厅今年推出43项“减证便民”服务措施，涉及交通管理、治安管理及边防等。

边防官兵站岗。(资料图片) 张拴根 摄

西藏自治区公安厅党委委员、副厅长柯磊介绍，43项“减证便民”措施中17项集中于交通管理领域，占比39.5%。他说，该厅2017年下半年权责清单动态调整中，下放54项交通管理职权，占下放职权总数的96%。

西藏自治区公安厅公安交通管理局副局长罗布介绍，西藏推进驾考改革。现在，西藏可实现异地考领驾驶证、异地补换证，放宽残疾人驾车条件等；拉萨市、林芝市已开通互联网自主报考服务。此外，西藏新增4个驾考社会考场，新设34个县级车辆管理所。

罗布介绍，车辆年检改革方面，西藏新增汽车检验机构8家、检验线16条，率先在拉萨市开展预约检验服务；机动车号牌管理方面，西藏应用全国统一选号系统，号码资源全部公开向社会发放。

西藏交警正在执勤。(资料图片) 占堆 摄

为解决异地办理居民身份证困难，柯磊介绍，西藏公安在120个派出所设立身份证挂失申报窗口，民众可就地挂失身份证；设立92个异地居民身份证受理点，覆盖西藏所有区、县。他说，预计明年年初启动西藏区内居民身份证异地办理工作。

西藏交警夜间集合。(资料图片) 占堆 摄

柯磊介绍，西藏公安边防明确《边境地区通行证》办理不收取任何费用。针对户籍不在边境管理区内、已办理所在边境管理区居住证的中国公民，可持居民身份证和居住证直接出入所在边境管理区。(完)