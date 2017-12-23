2017-12-23 罗云鹏 惠文莉 中国新闻网

记者23日从国网青海省电力公司获悉，“电力天路”自2011年底竣工投运以来已累计向西藏输送电能44.45亿千瓦时，青海电网累计接纳藏中电网外送电量17.37亿千瓦时。

被誉为“电力天路”的青藏交直流电力联网工程东起青海西宁，西至西藏拉萨，全长2530千米，工程平均海拔4500米，途经三江源、可可西里以及羌塘等自然保护区，是中国西部大开发23项重点工程之一，也是目前海拔最高的直流输电工程。

进入秋季后，受季节性水量影响，西藏藏中水电发电量呈下降趋势，青藏联网柴拉直流系统外送日最高功率由410兆瓦减至300兆瓦。随着冬季气温下降和负荷高峰的来临，藏中地区水电已不能满足当地用电需求，藏中电网由外送转为内需

自11月4日起，青藏联网工程柴拉直流系统对功率输送方向进行了调整，由之前的水电外送改为向西藏地区供电。自此时起至来年丰水期，青藏联网柴拉直流系统将担负起藏中地区主要的供电任务，预计输送电量将占该地区总用电负荷的35%。

“随着潮流输送方向的改变，柴拉直流系统的输送功率会逐渐提升，换流站将面对功率变大、负荷变重等运维压力。”柴达木换流站站长吕良辉表示，“将细致做好每一项工作，全力保障柴拉直流系统稳定运行，让西藏民众温暖过冬。”(完)