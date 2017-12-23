2017-12-23 西藏商报

是什么能让人忘却冷风的刺骨？是什么能让人感受从头发丝到脚趾头般的满足？答案只有一个，那就是一锅热气腾腾的火锅。从11月底开始筹备、12月5日启动、12月12日正式开幕，直至22日上午，由西藏商报联合西藏自治区烹饪餐饮饭店业协会主办，西藏协合车业有限公司总冠名的2017·拉萨火锅节闭幕式暨拉萨火锅行业发展论坛举行。

这个冬日，我们为一直关心和支持西藏商报的读者朋友们奉上了一份火锅美食攻略。同时，藏缘青稞酒、藏百草、卡拉宝、土蕃故里等众多商家提供的酒水支持，让消费者在品尝火锅的同时找到了各自的酒水饮料搭配。火锅节虽然圆满落幕，但追寻美味、寻求美食永不落幕。“绿蚁新醅酒,红泥小火炉,晚来天欲雪,能饮一杯无？”来年，让我们再相约，开启全城“热”恋的火锅“宴”遇。

文/图 记者 王媛媛

火锅节有11万人参与投票

由西藏商报联合西藏自治区烹饪餐饮饭店业协会主办，西藏协合车业有限公司总冠名的2017·拉萨火锅节从11月底开始筹备，12月5日启动以来就得到社会各界的广泛关注。谢谢一直支持关心我们的读者朋友们，你们的热情我们通过官方微信、微博留言都一一收到了。

在火锅节期间，21家优质餐饮企业作为“主力”参与者，不仅为广大消费者们提供了总价值12.5万元的代金券，还提供了免费品鉴餐；总冠名商协合车业鼎力支持，为大家献上的购车优惠及售后维修保养代金券。当然西藏藏缘青稞科技有限公司提供的世博版青稞酒、拉萨金本上工贸有限责任公司提供的藏百草植物饮品，以及来自泰国原装进口的卡拉宝维生素饮料也让大家在品尝美味的同时，也有了丰富的酒水饮料。同时土蕃故里、圣美家超市、百威啤酒、国窖1573白酒、芝华士洋酒、王老吉饮料、昆仑山矿泉水、剑南醇白酒、小郎酒、云南柔红红酒也对本次活动提供了酒水支持哦。

这个冬日，我们开启的这场火锅“宴”遇，在开幕式当天即启动了《最好吃的火锅，你说了算》活动，共有11万人参与投票。根据活动规则，我们也在22日火锅节闭幕式暨拉萨火锅行业发展论坛现场为评选出的最佳人气火锅和优秀火锅商家授牌。

最佳人气火锅奖的商家获得商报广告支持

最终青悦泰式火锅、宽窄巷子火锅、渡娘火锅、东来顺火锅、渝味晓宇火锅、小龙坎（乐百隆店）（排名不分先后）获得了最佳人气火锅奖。重庆小天鹅（神力店）、天露吗哪老火锅、刘三菌王山珍馆、蓉城故事、牛珍轩功夫牦牛主题火锅、麻辣空间、大队长主题火锅、大宅门老火锅、重庆口碑火锅、麻辣10度鲜货老火锅、濠品豆捞、大峡谷山珍宝火锅、龙邸重庆老火锅、重庆小天鹅火锅（乐百隆店）、人民公社菌王府（排名不分先后）获得了优秀火锅商家称号。

现场，我们也给获得最佳人气火锅奖的商家公布了另一个喜讯：获得最佳人气火锅奖第一名的商家将获得由西藏商报提供的价值一万五千元的广告支持；第二名商家获得价值一万元的广告支持；第三名商家获得价值五千元的广告支持；第四名至第六名商家获得价值两千五百元的广告支持。

冬日暖阳，火热开涮的火锅节不仅得到了消费者的认可，也吸引了优质商家参与其中。这次火锅节，不仅宣传了拉萨的火锅文化，推进了火锅品牌的建立，为消费者提供了一个实惠美味的火锅消费指南。也实现了消费者和商家的良好互动和共赢，让社会各界对火锅产业的发展有了全面、全新的认识。我们希望各位优秀商家一如既往，用地道的美食、优质的服务，让消费者们吃得开心、吃得放心。当然，也希望各位一直关心支持商报君的读者朋友们，继续为我们加油。西藏商报也将不忘初心继续为大家传递更及时、更全面、更有温度的新闻资讯，为读者、商家提供最贴心的生活、商业服务套餐。