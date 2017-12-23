2017-12-23 10:45:59 王淑 中国西藏网

中国西藏网讯 近日，由西藏文联组织编撰的《格桑花盛开的地方——西藏当代报告文学集》由西藏人民出版社出版。

这本报告文学集是今年西藏文联庆祝党的十九大胜利召开重点文艺创作项目之一，作品涉及拉林公路建设、隆子县沙棘林精神、拉萨城市建设、日喀则白朗蔬菜大棚建设、生态环保等多个重要题材内容，从点到面，集中反映了近年来在党中央的亲切关怀和全国的大力支援下，通过各族人民同心聚力艰苦奋斗，西藏经济社会所发生的巨大变化。

为了完成这本报告文学集的创作，在中国作家协会等相关部门的大力支持下，一批有影响力的报告文学作家今年5月进藏采风。他们克服了高原缺氧、交通不便等诸多困难，深入基层农村、工地等生产建设一线，感受西藏民俗民风，体验各条战线上的人们创造美好幸福生活的澎湃激情，挖掘最具感人力量的故事细节。

作家们通过亲身感受而最终呈现出来的文字，充满着让人感怀至深的情感能量，也饱含着催人向上的精神动力。无论是《西藏之路》中每一个普通建设者的汗水和泪水、《仰望沙棘》中在黄沙漫漫的隆子河谷上昂然挺立起的万亩沙棘林，还是《阿觉仁增》中闪现的英雄村支书仁增的身影，或者《青春斗》中那些青年创业者们的胆气与智识，都展示了这个时代矗立在雪域之上的精神高度。

这本报告文学集的出版，是西藏文联落实党的十九大精神，加强现实题材创作的一次有益尝试，也是把作家采风与文学创作紧密结合，使“深入生活、扎根人民”实践活动更具实效的一项具体举措。

下一步，西藏文联还将充分利用各种文艺形式，坚持思想精深、艺术精湛、制作精良，不断推出讴歌党、讴歌祖国、讴歌人民、讴歌英雄的精品力作，为新时代西藏经济社会的发展进步鼓与呼，为西藏文艺事业的繁荣兴盛助力添彩。(中国西藏网 文/王淑 黄国辉)

版权声明：凡注明“来源：中国西藏网”或“中国西藏网文”的所有作品，版权归高原（北京）文化传播有限公司。任何媒体转载、摘编、引用，须注明来源中国西藏网和署著作者名，否则将追究相关法律责任。