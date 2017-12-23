2017-12-23 10:25:19 索朗加措 中国西藏网

中国西藏网讯 12月23日，西藏首个直播平台软件“““青稞TV”将在香格里拉酒店发布。

“青稞TV”发布会宣传海报

据“青稞TV”发布方西藏亚燕网络科技有限公司负责人平措旦达介绍，公司开发直播软件是因为看到直播是一种行业趋势。斗鱼直播平台的创始人兼CEO陈少杰曾提到“直播＋”的概念，平措旦达等人想到了“直播＋西藏”的概念。

“西藏本来就是一个独具特色的IP，再加上大家都想去了解西藏，对西藏的文化、旅游很感兴趣，所以我们便着手打造了这么一个直播平台软件”，平措旦达说。

西藏自治区党委书记吴英杰等领导视察西藏亚燕网络科技有限公司

平措旦达表示，在初期遇到的最大困难主要是资金问题、缺少技术团队以及网络文化经营许可证等经营资质申请上的问题。但是在西藏自治区党委、政府的鼓励和帮助下，在“双创”政策的支持下，这些问题都得到了完善解决，如今，产品即将顺利发布。

青稞“TV” logo

据介绍，青稞TV采取了社群经济这个概念，既通过平台本身产生的内容去增加用户对于平台的粘性。在内容生产方面，青稞tv也将借鉴内地各优秀直播平台，通过跟他们的交流合作，生产具有特色的优质平台内容。

记者在“青稞tv”测试版界面中发现一个“青稞种树”的选项，此功能是为了积极响应习近平总书记提出的“绿水青山就是金山银山”的生态理念，旨在通过直播平台内各主播的带动，鼓励粉丝对西藏的生态环境建设贡献出自己一份力量。（中国西藏网 图、文／索朗加措 ）

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