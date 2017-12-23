2017-12-23 王莉 西藏日报

像对待生命一样对待纳木错的生态保护

19日，区党委常委、组织部部长曾万明在落实纳木错河长责任制座谈会上强调，要认真贯彻生态文明建设各项要求，牢固树立生态优先理念，像对待生命一样对待纳木错的生态保护，真正让纳木错的“绿水青山”永驻人间。

曾万明指出，保护好纳木错，不仅关系西藏生态文明建设，也关系全国生态文明建设。要提高政治站位，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大精神，站在实现中华民族永续发展的战略高度，把保护和管理好纳木错作为维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导的实际行动，作为贯彻落实区党委决策部署的具体举措，精准施策、精准发力，把全面推行河长制的各项要求不折不扣落到实处。

曾万明强调，保护纳木错生态环境是一场持久战。要明确当雄县和班戈县的主体管理责任，切实构建责任明确、协调有序、监管严格、保护有力的河湖管理保护机制。要强化目标导向和问题导向，明确重点任务，以保护水资源、防治水污染、改善水环境、修复水生态为主要任务，全面落实最严的水资源管理制度。要明确方法路径，加强长远规划，合理安排阶段性计划，坚持节约优先、保护优先、自然恢复为主的方针，加大对水域水质监测力度，建立健全预警机制，开展河湖健康评估，着力构建绿色生态廊道。

曾万明要求，各有关职能部门要强化大局意识，树立“一盘棋”思想，既各司其职、各负其责，又通盘考虑、主动衔接、整体联动，形成强大工作合力，凝聚起全社会珍爱河湖、保护河湖的良好氛围。