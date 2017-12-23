2017-12-23 张熠柠 西藏日报

日喀则，藏语意为“水土肥美的庄园”，素有“西藏粮仓”之称。近年来，西藏日喀则市多地发展蜜蜂养殖产业，在促进经济效益增长的同时收获了生态效益。

记者从西藏自治区农牧科学院了解到，2008年起，日喀则市开始建立蜜蜂养殖示范基地，其中江孜县、仁布县和南木林县均成立了养蜂合作社。

西藏自治区农牧科学院王文峰研究员介绍，日喀则适合养殖蜜蜂的区域海拔大多在3800米至4100米，养殖蜜蜂确实曾存在一定技术难度。海拔高、花期晚，也延长了每年的采蜜期。“但是高海拔地区污染相对较少，气候干燥，产出的蜂蜜口感更好。”王文峰说。

位于日喀则市南木林县的仁欧村，产出的蜂蜜在市场上供不应求。村支书尼玛石曲正打算带领村民扩大养蜂规模。仁欧村的养蜂合作社成立于2013年。尼玛石曲告诉记者，仁欧村耕地面积少，为了让村民能在家门口脱贫增收致富，他联合包括四名贫困村民在内的六人开始尝试蜜蜂养殖。

在西藏自治区农牧科学院农业研究所的技术指导下，合作社从2015年开始盈利，2017年收入增至70万元。四名贫困社员不仅能在今年顺利脱贫，而且通过合作社带动，仁欧村全体村民人均年收入也由2012年的2800元增至今年的9000元以上。

在对仁欧村进行技术指导的同时，王文峰等人也不忘告诉村民，蜜蜂可以提高油菜和荞麦等蜜源作物的品质和产量，更好地保护周围的生态环境。

尼玛石曲清楚地记得，仁欧村的生态环境从2015年以来明显改观。

“以前我们上山砍树，土地沙化严重。”尼玛石曲自豪地说：“这几年老百姓自发种花种树，给蜜蜂提供采蜜点。绿水青山真的成了我们的金山银山。”