2017-12-22 20:33:26 吴建颖 中国西藏网

图为发布会现场

中国西藏网讯 2017年12月21日，百集专题纪录片《民族文化之旅》之《极地》首播发布会在北京民族文化宫举行。中央统战部、国家民委、文化部、中国文联、中国非物质文化遗产保护中心、贵阳市政府等有关部门领导，纪录片《极地》出品方、制作方、主创团队和相关领域的专家学者共百余人出席。

图为发布会现场

据了解，七集大型西藏人文纪录片《极地》是国家民委2016年重点项目百集专题纪录片《民族文化之旅》的重要组成部分，由北京天成嘉华文化传媒、北京五星传奇文化传媒联合出品，贵阳市政府、中国非物质文化遗产保护中心等七家单位联合摄制。目前，该片素材已被收录到由国家民委立项，民族文化宫和北京天成嘉华、贵阳天彩负责建设的国家级民族文化重点工程“中国民族文化资源库”中。

图为纪录片《民族文化之旅》总制片人张爽（右二）与《极地》制片人胡小鹿（左二）、导演程工（右一）、监制曾海若（左一）合影

“我们用大制作、大容量详细介绍各民族的生活，介绍民族地区发展，记录民族非物质文化遗产，就是想让更多的人通过屏幕了解民族文化。希望可以通过民族文化的互通，增进民族互信，促进中华民族一家亲，各民族最终‘像石榴籽那样紧紧抱在一起’，共同为中华民族伟大复兴的‘中国梦’奋斗”，总制片人张爽在发布会上说道。

纪录片《极地》历时两年拍摄制作完成。摄制组深入无人区险境，走遍西藏全区74个县，甄选了21位主人公。他们中有默默无名的乡村电影放映员，有无人区野生动物保护员或者僧人，也有藏刀、木锁、唐卡、藏舞、藏医等非遗项目的传承人。纪录片中，主人公们讲述自己的故事，展示自己的生存状态，表达自己的情感，既展现了他们柴米油盐的日常生活，又反映了藏地传承不断的文化积淀。

图为纪录片《极地》中的面具制作

发布会上，相关领域的专家学者对本片给予了高度评价。全国政协常委、中国文联前副主席覃志刚认为纪录片《极地》有三大特色：一是拍摄手法和呈现方式“新”，弱化了创作加工的痕迹，做到了记录真实生活，讲述真实故事；二是画面和人物“真”，片中所有图像都来自摄制组实地拍摄所得，所有的人物和故事都是真实发生在西藏地区；三是价值观和认知“深”，该片着力呈现藏族同胞真诚、淳朴、乐观、善良、勇敢、敬畏自然的人生态度，记录了西藏自改革开放以来各项事业快速发展的现状，有力回击了境外敌对分子对西藏的诋毁。

图为纪录片《极地》截屏画面

中央民族大学出版社前总编辑莫福山说：“《极地》中的21个人物，不同年龄、不同性别、不同职业，展现在我们眼前的是一个个鲜活真实的人物、一段段令人感动的故事。纪录片整体揭示出生活在极地的普通农牧民遵从善念、乐于助人、守护文化、崇敬自然的品质和价值观。”

图为纪录片《极地》中的画面截屏

中央民族大学藏学研究院切吉卓玛教授高度评价了该纪录片不同于以往的记录手法和呈现方式，无论从拍摄的画面、场景还是整个思想内容来讲，《极地》的每一帧给人们带来的都是强烈的视觉冲击和心灵震撼。

“如果说《第三极》表达了西藏是每个人心中的向往，那么《极地》的21个故事告诉我们，在西藏这样一个靠近天堂的地方，人们真实的生活是什么样子的，是为人们烹调出的一道精神盛宴”，中国传媒大学电视节目研究所所长张雅欣说。

中国民族文化资源库总编辑王铁志认为，纪录片《极地》一定程度上秉承了《第三极》的传统，生动展现了西藏壮美的自然景观和善良淳朴的藏族人民，并通过21个故事让人们看到了西藏传统文化在普通老百姓的日常生活中，作为他们生命的一部分得到传承，同时也看到雪域高原的人们也在向世界展示着自己的文化。

据了解，七集纪录片《极地》将于2017年12月24日起，在中央电视台科教频道（CCTV-10）《探索·发现》栏目连续播出，中国民族文化资源网、乐视视频等网络播放平台届时将同步播放。同名电影计划于2018年4月份全球上映。（中国西藏网 图、文/吴建颖）

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