2017-12-22 20:26:22 贾华加 赵二召 中国西藏网

中国西藏网讯 近年来，根据党中央全面深化改革的战略部署和国务院推进简政放权、放管结合、优化服务的总体要求，西藏自治区行政审批制度改革瞄准化解群众“办事慢”“办事难”的目标有序推进。

权力下放“减证便民”

目前，西藏治安部门在全区120个派出所设立身份证挂失申报窗口，设立92个异地居民身份证受理点。

边防部门明确《边境地区通行证》办理不收取任何费用，针对户籍不在边境管理区内的、已办理所在边境管理区《居住证》的我国公民，可持《居民身份证》和《居住证》直接出入所在边境管理区，无需办理《边境地区通行证》。在边防检查工作中，针对水产品、蔬菜、水果等鲜活产品，推行鲜活产品优先验放制度；针对赴藏外国人出入境主要以组团为主的实际，主动为旅游团出入境检查提供整团集中办理和成员选择通道办理。

出入境管理部门向全区78个县级公安机关下放了出入境证件受理权限，针对拉萨市118名常住外籍人员情况，为其颁发了“外国人永久居留证书”；授权日喀则市桑珠孜区、江孜县和吉隆县等3个县公安机关出入境管理部门签发《中华人民共和国外国人旅行证》权限，妥善解决来藏外国游客日益增多与西藏自治区对外开放范围有限的矛盾。

消防部门取消了投资额在30万元以下或者建筑面积在300平方米以下的建设工程消防设计和竣工验收消防备案，取缔了一些地方增设的消防产品见证取样检验、电气检验等非必要的行政审批条件和申报材料。

网安部门将全区网吧信息网络安全审核权限下放至县级，严格落实“先照后证”制度，将网吧信息网络安全审核期限缩短至7个工作日。

交管部门在驾考改革方面放开异地考领驾驶证、异地补换证、放宽残疾人驾车条件、优化老年人体检要求等一系列服务举措全面落地。在车检改革方面全区新增汽车检验机构8家，检验线16条，全面落实6年内非营运轿车、新车免检等服务举措，率先在拉萨市开展预约检验服务。机动车号牌管理方面，统一号牌发放，应用全国统一选号系统，号码资源全部公开向社会发放，不预留、指定号牌号码。

“让人民少跑路，让数据多跑路”

治安部门积极推行民爆物品网上审批制度，实现全区民爆物品审批由项目所在地公安机关通过民爆信息系统联网审批，对涉爆企业统一网上申报和办理。同时，将人口信息全量数据通过接口方式提交至公安厅数据交换平台，并向人社、民政等部门开放信息查询接口，切实做到信息互享互通。

边防部门以自主研发的《民情档案管理系统》为平台，扎实开展大走访活动，做到了基础信息系统化、服务群众精细化。

消防部门完善互联网“ 消防公众服务平台”功能，为办事群众提供消防监督执法在线查询、咨询、预约、申请、受理等服务，全面实现生效的行政许可、行政处罚和火灾调查等决定文书在互联网上向社会公开，接受社会监督。

网安部门采用互联网网上备案的方式，为网站、IDC、云平台和手机APP等开办企业提供网上一站式备案服务，同时创建了“等级保护备案咨询服务QQ账号”，全面推行备案事项网上受理、网上咨询和网上反馈，更加方便、快捷地为各备案单位提供在线网络安全政策咨询、备案流程、技术支持等公共服务。

交管部门在全区启用互联网服务平台违法查询功能，在拉萨、林芝开展互联网综合服务管理平台建设应用试点工作，通过建设应用互联网自主预约平台、网上支付平台、短信发布平台，开通互联网、窗口、手机APP等方式，推进“互联网+”交通管理服务建设，实现考生自主选择驾驶人考试考场和考试时间，有效保障了考生自主选择权。

据悉，为解决西藏区内离开户籍所在地到其他区市打工、定居的群众身份证办证难问题，西藏公安厅治安总队积极筹备区内异地证的前期准备工作，2017年9月向西藏自治区财政申请区内异地证的软硬件经费190万，目前此项工作处于软硬件设备招标环节，预计2018年年初启动区内居民身份证异地办理工作。

在下一步工作中，西藏自治区公安厅将紧紧围绕人民日益增长的美好生活需要和涉及人民群众切身利益的工作，继续在狠抓审批管理权限委托或下放、在狠抓简化优化公共服务流程、在狠抓“互联网+”服务平台建设等方面下功夫，加快推进行政审批事项向网上延伸，从源头上避免各类“奇葩证明”“循环证明”等现象，最大限度精简办事程序，减少办事环节，缩短办理时限，不断改进服务质量，真正做到便民利民，让西藏自治区各族群众有更多“获得感”。（中国西藏网 文/贾华加 赵二召）

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