2017-12-22 20:11:15 周晶 中国西藏网

图为芒康县曲孜卡乡群众正在打理自家的花椒树。图片来源：中国西藏新闻网 摄影：刘玉璟

中国西藏网讯 在平均海拔超过4000米的西藏，昌都市的最东部,有一个风景秀美、气候宜人的低海拔村庄--芒康县曲孜卡乡达许村。达许村是个纯农业村，主产小麦、玉米和土豆。近年来,除了传统农业收入、旅游收入外，村民还充分利用当地独特的气候和地理条件，养殖藏香猪，种植葡萄、花椒、苹果、石榴、蔬菜等经济作物，人均收入大幅提高,成为西藏发特色经济脱贫致富的一个典型。

西藏自治区党委、政府提出，在“十三五”期间，在我国现行标准下，西藏将确保69万贫困人口全部脱贫，实现农村贫困人口全部脱贫，贫困县全部摘帽，区域性整体贫困全面解决，贫困发生率降至5%以下，贫困人口可支配收入年均增长16%以上。如何让居住分散、诉求多元的群众步调一致，齐心协力脱贫致富？西藏自治区政府在基层采取了驻村工作队帮扶的形式。达许村的脱贫致富也得益于这种工作方式。

2011年底，驻村工作队到来后，在认真调研周边农贸市场和走访全村农户的基础上，开始着手调整达许村农林业种植结构，重点发展葡萄、康巴蜜橘等经济林果特色产业。5年过去后，村民们发现，当年这个看似不经意的决定为他们带来了实实在在的好处。村支部书记扎堆介绍说：“以前我们种粮食的话一亩地有1500块钱左右的收入，现在种葡萄一亩地有4000左右的收益，种花椒也是如此，今年我们村里还没来得及统计，听说花椒基地每家每户有1万块钱的收入。”

芒康县为拓宽群众增收致富渠道，积极探索村级集体经济发展模式，打造“一村一品、一村一业”特色品牌，实现集体与群众共同致富。

图为曲孜卡乡达许村康巴蜜橘种植基地里，工作人员正在采摘蜜橘。图片来源：中国西藏新闻网 摄影：次旺、唐斌

在达许村的康巴蜜橘园，管理员秋登说：“2013年，县委、县政府投资100多万元，在澜沧江畔开垦了61亩荒地， 2014年开始栽种康巴蜜橘，修建了水池、管道等设施，作为村集体经济项目的一部分。而且我们已经注册了康巴蜜桔的商标，在不久的将来，大家就能在市场上看到我们村出产的蜜桔。”

2017年11月中旬，在达许村康巴蜜橘种植基地，村民们正在果园里忙着采摘蜜橘，一片忙碌的景象。康巴蜜橘如今到了盛产期，今年产量预计可达每亩1吨，每吨价格8000元，。

往昔杂草丛生的荒地，如今为达许村213户1314人增收致富拓出了一条新的康庄大道。蜜橘种植已然成了达许村百姓增收致富的“香饽饽”。如今，达许村从真正意义上实现了群众脱贫奔小康。

（中国西藏网 综合/周晶）

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