2017-12-22 16:53:35 范玉娟 中国西藏网

中国西藏网讯 日前，贵州省240个村寨入选第二批“贵州省少数民族特色村寨”并挂牌。



开阳十里画廊景区之“旧林故渊”——南江乡龙广村凤凰寨

240个挂牌村寨中，贵阳市开阳县南江乡两个村——龙广村河湾组、苗寨村芭蕉寨组获此殊荣。南江乡龙广村和苗寨村是当地典型少数民族村落，此前龙广村凤凰寨和苗寨村岩脚寨曾在2016年荣获全省首批少数民族特色村寨。2017年3月，南江乡苗寨村荣列《国家民委关于命名第二批中国少数民族特色村寨的通知》公布的第二批中国少数民族特色村寨命名挂牌名单中。在更早的2014年9月，南江布依族苗族乡龙广村被命名为“首批中国少数民族特色村寨”。

作为开阳县三个少数民族乡之一的南江乡，高度重视和大力开展少数民族特色村寨保护与发展工作，让少数民族村寨彰显无穷魅力。近年来，少数民族村寨民居特色不断突出、产业支撑更加有力、民族文化越加浓郁、人居环境更加优美、民族关系持续和谐。通过推动少数民族特色村寨的保护与发展、扩大少数民族特色村寨品牌的影响力和辐射力，打造升级版的乡村旅游长廊，建设公平共享的富美民族乡。

“能够在全省少数民族特色村镇保护与发展工作现场会上作为贵阳市代表讲话，很荣幸拥有这份殊荣，也倍感责任重大。”前不久，龙广村支书陈勇表示，“我们将倍加珍惜这份珍贵的荣誉，将在上级党委政府的坚强领导下，实施乡村振兴战略，让少数民族特色村寨的建设推动全乡脱贫攻坚和旅游业井喷式增长”。（中国西藏网 文/范玉娟）

版权声明：凡注明“来源：中国西藏网”或“中国西藏网文”的所有作品，版权归高原（北京）文化传播有限公司。任何媒体转载、摘编、引用，须注明来源中国西藏网和署著作者名，否则将追究相关法律责任。