2017-12-22 李梅英 中国西藏新闻网

生态环境关乎民族未来、百姓福祉。习近平总书记在十九大报告中就绿色发展提出新时代下新内涵，从加快建立绿色生产和消费的法律制度和政策导向，建立健全绿色低碳循环发展的经济体系，推进资源全面节约和循环利用，倡导简约适度、绿色低碳的生活方式等，为新时代下西藏开展生态文明建设和环境保护提供了根本遵循。

今年是“中华环保世纪行——西藏行”活动举办开展的第14年，主题是“健全生态保护补偿机制，加快推进美丽西藏建设”，对西藏生态保护补偿机制贯彻实施情况进行检查，并跟踪督办2016年“中华环保世纪行——西藏行”活动报告审议意见落实情况。

一直以来，日喀则市紧紧围绕国家生态文明先行示范区建设、清洁能源城市建设、全国文明城市创建、争创全国环保模范城市等重大工程，以“节能宣传周”和“低碳日”活动等为载体，积极响应国家和自治区号召，面对问题、积极整改，提倡生态优先发展，在开发中保护、在保护中开发，带来全市发展观的巨大改变，以崭新的美丽姿态屹立在雪域高原之巅。

以问题为导向 整改措施到位

日喀则市委、市政府以迎接中央环境保护督察工作为契机，全面落实环境保护“党政同责”“一岗双责”，坚持以环境突出问题为导向，狠抓整改落实，取得了突出成效。

——健全机构、完善机制。成立了迎接中央环保督察工作领导小组和市环境保护督察工作领导小组，形成了《日喀则市落实西藏自治区第二环境保护督察组反馈意见整改方案》，细化为《做好砂石料场专项整治工作的通知》《开展施工领域和民生相关环境问题整治工作的通知》等文件，并进行深入整改。

——认真整改督办，提高落实效率。中央第六环保督察组向日喀则市转办案件30批、115个，均一次性通过中央和自治区审查，一次性办结率在全区名列第一，且案件办结率持续稳定在75%以上。

——严肃追责问责，提高压力传导。日喀则市在全区各市地中约谈和问责人数最多、力度最大，共约谈87人、问责33人，依法处罚282.93万元，关停企业3家、责令整改企业96家。

——大力营造浓厚宣传氛围。日喀则市先后通过政府门户网站及微信平台、公众号开设新闻专栏，共刊登新闻4069条，刊登迎检专题1080个、图片4394张、标语3459条……环保意识深入各族群众心中。

制度框住底线 加强机制建设

没有规矩不成方圆。近年来，日喀则市委制订了《日喀则市开展“白色污染”防治行动计划》，印发《日喀则市土污染防治行动计划工作方案》，出台《关于建立禁止销售和使用高污染燃料区域的实施意见》，发放了达热瓦青稞酒厂等4家企业排污许可证，为日喀则市医废处置中心和兴康物资再生回收有限公司发放了危险废物经营许可证。同时，日喀则市还制订了《日喀则市“十三五”节能减排综合工作方案》《2017年日喀则市节能和控制温室气体排放目标责任考核工作方案》，出台了《日喀则市“十三五”控制温室气体排放目标责任考核暂行办法》等，为环保部门下一步开展考核创造了条件。

日喀则市还将审批权限内的环评登记全部改为备案制，由县区环保部门实施监督管理。大力提升审批效率，报告书和报告表审批时间分别从60天和30天缩短到30天和15天。充实完善专家库，实行评审专家组组长负责制。印发了《日喀则市环评手续办理指导手册》200册，为进一步做好日喀则市建设项目环评审批工作奠定基础。

与此同时，为进一步强化日喀则市工业领域节能管理工作，日喀则市对以高新雪莲为首的重点企业节能管理制度建设、能源管理岗位设立等方面进行了现场监察，对5家仍使用国家明令淘汰落后机电设备的企业，下发了《责令整改通知书》，用铁一般的纪律和规定，将生态文明建设和环境保护关进制度的 “笼子”。

生态优先于发展 建设美丽日喀则

生态建设功在当代、利在千秋。近年来，日喀则市各级部门深刻认识到强烈的责任感与使命感，坚持保护优先，筑牢国家生态安全屏障，加快重点生态功能保护区建设，减少建设活动对江河流域水环境的污染，促进重要江河流域生态保护与经济社会协调发展。

——实施10个县区防沙治沙工程，封沙育林10.9万亩、草方格2.85万亩、砾石压沙2.48万亩、城镇居民机械固沙0.55万亩、挡沙堤10公里，总投资3719万元。

——加快推进日喀则市生态监测站、定日县生态监测站建设，总投资4362万元。

——实施了绿色防控基地农作物重大病虫疫情网点建设、农业有害生物预警与控制区域站建设、农作物重大病虫疫情区域应急防治中心等14个项目，总投资3500万元……

同时，日喀则市生态保护补偿种类，除全区普遍实施的草原生态保护补助奖励、森林生态效益补偿、退耕还林还草补助等外，针对日喀则生态环保工作实际，今年起实施野生动物肇事补偿工作，预计2017年保险费为1500多万元。

此外，今年以来，日喀则市实行生态补偿脱贫，印发了《“十三五”时期生态补偿脱贫实施方案》《脱贫攻坚生态补偿脱贫工作考核办法》，清理了2016年生态补偿岗位存在的问题，已完成18.27万个岗位与建档立卡贫困户信息对接工作，下达2017年生态补偿岗位补助资金5亿多元。

“只有天蓝、山青、水绿、雪白，人们富足幸福，才是‘中华环保世纪行——西藏行’活动开展的真正目的。”2017年“中华环保世纪行——西藏行”活动组委会相关同志介绍。