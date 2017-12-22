2017-12-22 曹婷 新华网

青海省近年来因地制宜发展“冷资源”，将冰雪项目与旅游、商贸、体育和民族文化等融合，制订发展计划抢占冰雪经济新高地，到青海旅游的人次和旅游收入连年上升。

“冷资源”变“热产业”

青海省地处青藏高原，寒冷的天气从每年10月一直延续到次年5月，制约了当地的旅游发展。往年国庆节过后，到青海的游客明显减少，景区附近的家庭宾馆和餐馆歇业，导游和旅游包车司机或歇业或临时转行，多数旅游从业者开始“半年闲”。

“青海的旅游淡旺季区别明显，近年来冬季主要以冰雪旅游为突破口拉动旅游市场。”青海省旅游发展委员会办公室主任时奎元说。

“这几年交通便捷，景区还在淡季举办主题旅游活动，冬季来的游客逐渐增多，我们‘半年忙半年歇’的情况已没有了。”青海湖敦煌旅游车队的包车司机马德志告诉记者，今年12月以来，他已经跑了三四趟旅游包车。

青海湖旅游集团公司二郎剑分公司副经理张慧告诉记者:“今年冬季游客比往年同期有明显增加。”往年10月15日以后，景区除值班人员外其他人就放假了。现在还有游客陆续来，景区的宾馆和厕所也都正常开放，冬季景区也不冷清。

据统计，近五年，冬春季节到青海旅游的人次同比增长平均约20％，旅游收入同比增长约30％。

冬夏两季发展“冷资源”

青海的生态环境良好，发展“冷资源”具有得天独厚的条件。近几年来，该省在夏季推出生态旅游节和文化旅游节，在冬季推出冰雪嘉年华等，分季节发展了避暑游和冰雪游。

“三伏天，凉爽气候就是青海的特色”，青海省国际旅行社有限责任公司总经理邵楠介绍，夏季时旅游团接待量和预订量全部饱和。今年7月，青海湖、茶卡盐湖和卓尔山等多个景区宾馆入住率达90％以上。其中青海湖景区日均游客过万人次，茶卡盐湖景区单日游客过4万人次

民歌“花儿”演出、岗什卡滑雪登山挑战赛、环青海湖国际公路自行车赛、传统射箭精英赛、瞿昙冰雪嘉年华……2017年，青海夏季的文化旅游节和冬季的冬春旅游共推出了百余项活动，活动项目比去年明显增多，与体育、文化等融合发展更为密切。

“冷也是一种美，选择再游青海就是看冬天的美。”来自甘肃的游客李发祥说，今年他来了两次青海湖，夏天湖边凉爽宜人，冬季湖边苍茫壮阔，景色各有不同。

培育冰雪产业抢占发展“风口”

青海省统计局公布的最新数据显示，今年1月至11月底，到青海旅游的国内外游客已达3437.77万人次，累计增长21％，旅游总收入377.10亿元。

从“冷资源”到冰雪产业并非一蹴而就。青海以项目建设为抓手提升基础设施，三年来改建、新建旅游厕所1000多座，在景区A级评定和复核中把厕所建设管理作为硬指标，实行厕所不达标“一票否决”制。

同时，青海机场开通了82条国内航线，通达全国54个城市，航空旅客年吞吐量过600万人次。同时青海省内市州通高速公路，县县通等级公路，加上兰新高铁、西安至西宁高铁，进出西宁的交通方便快捷。

在旅游推介时，青海省注重选择气候温暖的南方。“今年我们去了7个省的25个城市宣传推介，如南昌、厦门、泉州等地，这些地方与青海的旅游资源差异较大。”青海省旅游发展委员会市场处副处长刘安青介绍。

为了发展新的旅游增长点，目前青海省已经明确提出发展冰雪产业。预计到2025年，冰雪产业总规模将达到20亿元，期间每年举办大众化冰雪赛事活动百项以上，打造“大众冰雪季、冰雪嘉年华”群众性品牌。

在发展冰雪经济时，青海计划整合岗什卡、玉珠峰、阿尼玛卿等资源，与体育结合，全力打造多巴高原冰雪运动训练基地、岗什卡国家滑雪登山基地和高原冰雪、草原冰雪、沙漠冰雪、三江源冰雪等运动休闲特色小镇。