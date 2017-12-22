2017-12-22 梁道燕 拉萨日报

记者从市脱贫攻坚指挥部了解到，脱贫攻坚工作开展以来，拉萨市紧紧围绕中央精准扶贫精准脱贫部署要求，坚持以纪律保障扶贫，把全面从严治党的主体责任和脱贫攻坚的主体责任一起向基层延伸传导，通过拓宽线索渠道、完善监督举报平台、建立监督机制等有效途径，采取专项检查、联合检查等方式，以零容忍的态度快查严处扶贫领域不正之风和腐败问题，切实推动了精准扶贫精准脱贫任务落实。

据介绍，为周密推进脱贫攻坚特别是扶贫领域监督执纪问责工作，拉萨市成立了由市纪委牵头、相关部门组成的市扶贫开发资金监督检查领导小组，印发《2017年拉萨市扶贫领域资金监督检查工作要点》，并抽调人员组成7个交叉督查组，不断加强扶贫项目资金管理，全面督查精准扶贫精准脱贫各项工作，重点整治和查处落实扶贫政策不到位、扶贫领域违纪违法、扶贫领域中的“四风”等问题。截至目前，各交叉督查组共开展专项督导检查433次，并针对督查发现的问题要求限期整改。同时，注重强化教育引导，紧密结合“两学一做”学习教育，开展经常性宣传教育培训工作，利用板报、悬挂宣传标语等形式开展宣传教育，教育引导广大党员牢固树立“扶贫资金无小事”观念，确保扶贫资金真正用在贫困群众身上，推动全市脱贫攻坚目标顺利实现。