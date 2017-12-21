2017-12-21 张明海 四川日报

九寨沟县漳扎镇漳扎村二组村民超果近日制订了“两步走”住房重建计划：春节前，修好一层，搬进入住；等开春冻土期结束，再把两层楼新房彻底修好。

像超果一样的灾区群众还有很多，他们都相信并期盼着明天会更好。加快建设美丽新九寨，《决定》描绘了这样的蓝图：不仅要让受灾群众住上新房，还要整体提升灾区城乡面貌。

《决定》指出：结合新型城镇化、幸福美丽新村建设、藏区新居建设、避险搬迁、易地扶贫搬迁等，统筹推进城乡住房重建，合理布局，严格执行抗震设防标准和建设技术规范，让灾区群众住上安全、舒适、实用的房屋，整体提升灾区城乡面貌。

让受灾群众尽快住进新房

对于九寨沟灾后住房重建，《决定》提出了明确的具体要求：因地制宜推进农村住房重建。

九寨沟地震发生在高原藏区，如何结合独特的地质条件和民俗民风，让灾后住房重建因地制宜？对这个问题，《决定》中有明确表述：一方面充分利用自然条件和生态优势，突出地域特色和民族风貌，建设绿色乡村和生态家园,另一方面，将推广“小规模、组团式、微田园、生态化”模式，做到安全宜居、经济适用，方便生产生活。

为减轻受灾群众的经济负担，根据房屋受损情况，九寨沟县及时出台《“8·8”九寨沟地震受损房屋修复加固补助政策》，按轻微损坏、中等破坏、严重破坏三个档次分别给予3000元、5000元、8000元房屋修复加固补助。对需要重建的受灾户，按照收入、人口等家庭情况给予最低3.5万元、最高6万元的重建补助。

“目前，受灾农房维修加固基本完成，9成以上受灾群众已搬进‘新’家。”九寨沟县城乡规划建设和住房保障局相关负责人说。

整体提升灾区城乡面貌

《决定》还特别指出，要规范有序推进城镇住房重建。按照城镇总体规划，注重功能布局和风貌特色，与城中村、棚户区、老城区改造结合起来，推行绿色、节能、节材、环保技术。

记者了解到，在灾后恢复重建中，九寨沟县实施“两条腿”走路的措施：一方面，政府对全县1711名农村建筑工匠进行业务培训，组织38名专业技术人员驻守施工现场进行技术指导；另一方面，充分发挥群众主体作用，引导大家不等不靠、互帮互助高效推进农房重建。

对于灾区城乡配套设施，《决定》强调两个词：完善、提升。

除了优先恢复受损城镇乡村道路、桥梁和公共交通、饮水安全等基础设施，还要加快推进“厕所革命”，配套建设住房公共建筑与附属室外场地，合理设置应急避难场所和避灾通道，全面提升市政设施功能，同时，推进农村电网改造和广电通信网络全覆盖，不断完善农村基础设施，加强传统村镇保护。

作为震后首个拿钱来加固和装修门面的铺面老板，漳扎村村民高高建房的水准比震前更高了。不仅把受损的墙面、水泥墙柱、木料柱子进行了加固维修，门面装修还进行了大幅升级，更加突出藏式风格。

“景区开放是迟早的事，现在必须做好恢复重建，做好迎接游客的准备。”高高对记者说。

随着灾后重建的展开，灾区城乡的美好明天，值得期待。