2017-12-21 鱼昊 新华网

“滑冰馆真漂亮！”一位观众在青海多巴国家高原训练基地滑冰馆由衷地赞美道。

连日来，第二届中国·青海国际冰壶精英赛激战正酣，吸引不少观众来看比赛，很多人在滑冰馆拍照留念。

在很多人的眼里，滑冰馆专业、高端，就像一个冰雪城堡一样，它是国内外冰上运动员上演“冰雪奇缘”的舞台。

“我相信此次赛事将会是一次完美的中国冰壶推广之旅，特别是在这样一个有趣的地点。”世界冰壶联合会竞赛及发展部总监凯斯给予赛事这样的评价。



中国女子冰壶队正在多巴国家高原训练基地参赛。

总建筑面积3052平方米，可容纳300个观众、同时满足120人上冰的滑冰馆建造之初标准就很高，是完全按照举办国际冰上赛事的要求打造的。滑冰馆具有国际标准的冰壶、冰球、冰上舞蹈、短道速滑场地。

“未来的多巴基地，将成为国家冰壶队西北训练中心，我们还将支持筹建中国冰壶学院西北分院的相关工作，在冰壶项目跨界选材、陆地冰壶开展、竞赛组织与人员培训等方面予以人力、物力支持，共同在青藏高原助力冬奥。”国家体育总局冬季运动管理中心副主任孙远富说。

在滑冰馆二楼拐角处，一件球衣被玻璃框裱起来挂在墙上，很是抢眼。

关于这件球衣的来历和意义，青海多巴国家高原体育训练基地主任刘兴海自信地说：“这是美国冰球联盟冠军‘黑鹰队’送给我们的一件冠军球衣。”

美国冰球联盟，是一个由北美冰球队伍所组成的职业运动联盟，目前拥有30支球队。

青海省自2016年举办国际冰壶赛以来，标准化的场馆和完善的服务让许多外国冰壶运动俱乐部向多巴基地抛来了合作的橄榄枝，其中就有来自美国冰球联盟的“黑鹰队”。



中国男子冰壶队正在多巴国家高原训练基地参赛。

“有几位职业经理人已经找我聊起过，他们认为青海自然资源丰富，加上我们有这么专业的设施，携手共办冰雪赛事是一件很值得做的事情。”刘兴海说。

据了解，高规格的多巴基地滑冰馆，除了举办赛事之外，还将逐步向全民开放。

“我们打算在元旦至春节期间，在没有比赛的情况下向市民开放。我们将提供滑冰刀等专业滑冰装备，也配有教练服务，欢迎市民来滑冰。”站在滑冰馆门口，刘兴海向所有人发出了邀请。

下一步，青海全民参与冰雪运动的热情，将在国际赛事的引领下走向新高。”青海省体育局副局长杨海宁说。