2017-12-22 09:30:21 郭伦德 中国西藏网

党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央以巨大的理论勇气推动了基于实践基础上的伟大理论创新，形成了新时代中国特色社会主义思想。习近平统一战线新理念新思想新战略是新时代中国特色社会主义思想的新亮点和新创新，它引领党的统一战线工作进入新时代。

一、更加重视统一战线工作在治国理政中的作用

新时代统一战线工作面临新的问题，一方面新的社会阶层不断涌现，传统阶级阶层关系和社会结构发生了许多新变化，“保证（各阶层）人民在日常政治生活中有（平等的）广泛持续深入参与的权利”成为人民对美好生活的新需要； 另一方面更重要的是，党面临如何长期执政的问题。新中国建立以后，中国共产党面临如何从革命党转型为执政党、实现长期执政的问题，“阶级斗争一抓就灵”的失败教训表明，党作为执政党需要从阶级本位转换为人民本位，不仅要为无产阶级谋幸福，更要“为（中国）人民谋幸福，为中华民族谋复兴”。

新时代统一战线工作更加重要。在2015年召开的中央统战工作会议上，习近平指出，“人心向背、力量对比是决定党和人民事业的关键，是最大的政治。统战工作的本质要求是大团结大联合，解决的就是人心和力量问题。这是我们党治国理政必须花大心思、下大气力解决好的重大战略问题。”“统一战线是中国共产党凝聚人心、汇聚力量的政治优势和战略方针，是夺取革命、建设、改革事业胜利的重要法宝，是增强党的阶级基础、扩大党的群众基础、巩固党的执政地位的重要法宝，是全面建成小康社会、加快推进社会主义现代化、实现中华民族伟大复兴中国梦的重要法宝。”党的十八大以来，习近平关于统一战线地位和作用的这一系列论述，把党的统一战线工作推进到了新时代，创造了各个阶层有序参与政治生活和国家重大决策的生动活泼的人民民主新局面，解决了党在新时代如何团结带领各阶层人民为实现中华民族伟大复兴中国梦共同奋斗的问题，使党的执政地位得到了新的巩固，使包括海外中华儿女在内的中国各阶层人民实现了新的更大的团结，还给世界上那些既想实现民族团结又不想走西式民主道路的国家提供了新方案。

二、为统一战线建构了新的理论基础

新时代统一战线面对新问题需要新理论。在2015年召开的中央统战工作会议上，习近平指出，统一战线是一致性和多样性的统一体，只有一致性、没有多样性，或者只有多样性、没有一致性，都不能建立和发展统一战线。“必须正确处理一致性和多样性关系。一方面，要不断巩固共同思想政治基础，包括巩固已有共识、推动形成新的共识。另一方面，要充分发扬民主、尊重包容差异，尽可能通过耐心细致的工作找到最大公约数。”党的十八大以来，习近平关于坚持一致性和多样性的统一的这些论述为新时代统一战线如何“求同存异”提供了新指针。

2012年党的十八大报告提出了“人类命运共同体”概念、2013年习近平在《关于〈中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定〉的说明》中提出了“生命共同体”概念、2014年在中央民族工作会议暨国务院第六次全国民族团结进步表彰大会上，习近平又提出了“民族共同体”概念，党的十八大以来习近平关于共同体的这一系列论述，继承和发展了马克思主义共同体理论，传承和弘扬了中华文明的共同体文化，形成了新时代的共同体思想。习近平共同体思想为新时代统一战线对象构筑了共同精神家园。有了这个精神家园，统一战线“同心圆”就有了“底部”和“圆心”，为新时代统一战线能够存在和发展提供了新的理论基础。

三、找到了最大化凝聚人心、汇聚力量的新方法

贯彻新理论需要新方法。在2015年召开的中央统战工作会议上，习近平指出，统战工作具有很强的政治性，是党的特殊群众工作，要有特殊的方式方法，讲求很强的工作艺术。

党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央在坚持“最根本的是要坚持党的领导”方法的同时，顺应新时代统一战线新形势新特点，提出了以文化共识带动政治共识的统战新方法。2014年5月4日习近平总书记在北京大学师生座谈会上指出：“中华优秀传统文化已经成为中华民族的基因，植根在中国人内心，潜移默化影响着中国人的思想方式和行为方式。”习近平认为：“加强中华民族大团结，长远和根本的是增强文化认同。” 习近平的这些新论述，从中华文化中找到了国内外中华儿女的最大政治共识——致力于民族复兴，建立在共同文化基础之上的文化共识为凝聚政治共识提供了捷径和“绿色通道”，把统战工作方法发展到新高度。中央社会主义学院面向统战对象开设“五史合一”和中华文化“十个讲清楚”课程，就是贯彻这一统战新方法作出的新探索。

在2015年召开的中央统战工作会议上，习近平指出，新时代统一战线工作要着重抓好“三种人”——留学人员、新媒体中的代表性人士、非公有制经济人士的年轻一代；要大力发展网络统战，加强线上互动和线下沟通，净化网络空间、弘扬主旋律；对党外知识分子中有影响、有个性的人，不能轻率定性、轻言放弃。习近平这些新论述为党在移动互联新时代如何更好地做统一战线工作提供了新方法。

四、在统一战线制度建设上取得了新突破

党的十八大以来，习近平总书记亲自带头搞统战，党的统战事业呈现出蓬勃向上发展新态势，特别是在统一战线制度建设方面，翻开了新的一页。

2015年中共中央印发了《中国共产党统一战线工作条例》（下称《条例》〉）。这是中国共产党关于统一战线工作的第一部法规，明确了新时代统一战线的性质、作用、指导思想和任务，指明了新时代统一战线工作的范围和对象，明晰了中央和地方各级党委开展新时代统一战线的主要职责，对如何做好新时代民主党派和无党派人士工作、党外知识分子工作、民族工作、宗教工作、非公有制经济领域统一战线工作、港澳台海外统一战线工作以及党外代表人士队伍建设作出了新的规定，在统战工作制度化、规范化、程序化建设上具有里程碑意义。

在《条例》颁布以后，为了贯彻落实好《条例》，党和政府陆续出台或重新修订了《中共中央关于加强社会主义协商民主建设的意见》、《关于加强政党协商的实施意见》、《关于加强人民政协协商民主建设的实施意见》、《关于加强新的社会阶层人士统战工作的意见》、《宗教事务条例》等文件。习近平还亲自主持召开了新一届中央民族工作会议，发表了重要讲话。这些文件和习近平总书记的重要讲话，把统战工作制度化、规范化、程序化建设不断推向深入，开创了统战工作新局面。

五、把党对统一战线的领导提升到了新水平

统一战线搞得好不好关键在党，党领导统一战线效果好坏关键在于是否真抓实管。党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央，坚持全面从严治党，“敢于直面问题，敢于刮骨疗毒”，清除了许多损害党的先进性和纯洁性的因素，清除了许多侵蚀党的健康肌体的因素，把“党的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力”提升到新高度，为党领导统一战线创造了新前提。

在2015年召开的中央统战工作会议上，习近平对什么是党对统一战线的领导作出了新概括。他明确指出，党对统一战线的领导主要是政治领导，即政治原则、政治方向、重大方针政策的领导，主要体现为党委领导而不是部门领导、集体领导而不是个人领导，为落实党对统一战线的领导指明了方向和重点。

也是在这次会议上，习近平指出，统战工作是全党的工作，必须全党重视，大家共同来做。统战工作是各级党委必须做好的分内事、必须种好的责任田。统一战线无小事。各级党委要把统战工作摆在重要位置，纳入党委重要议事日程，纳入党政领导班子考核内容，纳入宣传工作计划，纳入党校、行政学院、干部学院、社会主义学院的重要教学内容。各级党政领导干部要带头学习宣传和贯彻落实统一战线政策法规，带头参加统一战线重要活动，带头广交深交党外朋友。习近平这些新论述，开辟了“大统战”工作新格局，形成了党委统一领导、统战部牵头协调、有关方面各负其责的统战工作新机制，实现了党领导统一战线从软约束到硬约束的时代新变换，把党对统一战线的领导提高到新水平。（中国西藏网 文/郭伦德）

作者简介：郭伦德，中央社会主义学院马克思主义理论教研部经济学教研室主任

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