2017-12-21 13:33:27 孙信 中国西藏网

党的十九大报告指出：“经过长期努力，中国特色社会主义进入了新时代”，“形成了新时代中国特色社会主义思想”。这是中国共产党发展史上的重大里程碑。与此相应，党领导的统一战线也进入了中国特色社会主义新时代。党的十八大以来，习近平总书记提出了一系列关于统一战线的新理念新思想新战略，确立了新时代统一战线的指导思想、宏伟目标、战略地位、主要特征、工作方针和根本方法，形成了新时代中国特色社会主义统一战线思想。这一思想是新时代中国特色社会主义思想的重要组成部分，是新时代统一战线的行动纲领和科学指南。

一、新时代统一战线的指导思想

中国共产党领导的统一战线始终以马克思主义为指导。马克思恩格斯早在《共产党宣言》中就奠定了无产阶级统一战线的理论基础。列宁在领导布尔什维克党进行革命、建设以及在指导共产国际的革命实践中继承并发展了马恩时代的统一战线思想。以毛泽东为代表的中国共产党人，在马克思主义中国化的历史进程中，形成了毛泽东统一战线思想，指导统一战线不断发展壮大，为夺取中国革命建设事业的胜利凝聚了战无不胜的强大力量。以邓小平为代表的中国共产党人，适应我国阶级关系的根本变化以及党和国家工作重心的战略转移，全面阐述了新时期统一战线的性质、任务、范围、对象等重大理论问题，形成了邓小平统一战线理论，奠定了中国特色社会主义统一战线理论的基础。在中国特色社会主义统一战线理论指引下，爱国统一战线不断得到巩固和发展。

党的十九大报告科学判断了党和国家发展的新的历史方位，明确指出中国特色社会主义进入新时代。新时代呼唤新理论，新理论应新时代需要而产生。党的十九大报告指出：“新时代中国特色社会主义思想，是对马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、‘三个代表’重要思想、科学发展观的继承和发展，是马克思主义中国化最新成果，是党和人民实践经验和集体智慧的结晶，是中国特色社会主义理论体系的重要组成部分，是全党全国人民为实现中华民族伟大复兴而奋斗的行动指南，必须长期坚持并不断发展。”新时代统一战线必须有新的指导思想为引领。作为马克思主义中国化最新成果的习近平新时代中国特色社会主义思想，是我们党必须长期坚持的指导思想，更是新时代统一战线的根本指导思想。

二、新时代统一战线的宏伟目标

为完成党的历史使命而奋斗，是党创建统一战线的初心，是统一战线的天职，也是统一战线的目标。统一战线的奋斗目标因不同时期党的中心任务不同而相应调整。在新民主主义革命时期，统一战线的主要目标是推翻帝国主义、封建主义、官僚资本主义，建立人民民主专政的国家政权。在社会主义改造时期，统一战线的主要目标是进行社会主义改造，实现由新民主主义向社会主义转变。在新的历史时期，统一战线的主要目标就是建设中国特色社会主义。

新时代中国共产党的历史使命，就是实现中华民族伟大复兴的梦想。党的十九大报告指出：“坚持和发展中国特色社会主义，总任务是实现社会主义现代化和中华民族伟大复兴，在全面建成小康社会的基础上，分两步走，在本世纪中叶建成富强民主文明和谐美丽的社会主义现代化强国。”新时代统一战线必须紧紧围绕这一宏伟目标，动员统一战线联盟中的全体成员，积极投身于进行伟大斗争、建设伟大工程、推进伟大事业、实现伟大梦想的历史进程，“在新时代中国特色社会主义的伟大实践中，以党的坚强领导和顽强奋斗，激励全体中华儿女不断奋进，凝聚起同心共筑中国梦的磅礴力量！”

三、新时代统一战线的战略地位

统一战线作为中国共产党的重要法宝，在中国革命、建设、改革事业中居于战略地位。自毛泽东在《〈共产党人〉发刊词》中首次明确了统一战线的法宝地位后，统一战线就成为了中国共产党人的传家宝。《中国共产党统一战线工作条例》指出：“统一战线是中国共产党凝聚人心、汇聚力量的政治优势和战略方针，是夺取革命、建设和改革事业胜利的重要法宝，是巩固党的阶级基础、扩大党的群众基础、巩固党的执政地位的重要法宝，是全面建成小康社会、加快推进社会主义现代化、实现中华民族伟大复兴中国梦的重要法宝”。党的十九大报告指出：“统一战线是党的事业取得胜利的重要法宝，必须长期坚持。”

习近平总书记站在党和人民事业成败的高度强调：“人心向背、力量对比是决定党和人民事业成败的关键，是最大的政治。统战工作的本质要求是大团结大联合，解决的就是人心和力量问题。这是我们党治国理政必须花大心思、下大气力解决好的重大战略问题。”得民心者有力量，“我们坚信，只要包括港澳台同胞在内的全体中华儿女顺应历史大势、共担民族大义，把民族命运牢牢掌握在自己手中，就一定能够共创中华民族伟大复兴的美好未来！”

四、新时代统一战线的主要特征

统一战线在不同的历史发展阶段会呈现出不同的特征。新时代统一战线的主要特征可以概括为视野更高、格局更大、根基更深、范围更宽、触角更广、方法更多。

视野更高。新时代统一战线直接关系政权安危和国家兴衰，不是简单的治理之术而是内在的执政之道。格局更大。新时代的统一战线是指中国共产党领导的、以工农联盟为基础的，包括全体社会主义劳动者、社会主义事业建设者、拥护社会主义的爱国者、拥护祖国统一和致力于中华民族伟大复兴的爱国者的联盟，这个联盟由13亿多人口组成。根基更深。新时代统一战线根植于中华5000年文明的肥沃土壤，根植于国际共产主义运动170年的实践经验，根植于中国共产党96年的努力探索。范围更宽。新时代统一战线包括三个范围的联盟，即大陆范围内以社会主义为政治基础的联盟，大陆范围外以爱国主义为政治基础的联盟和以人类命运共同体为纽带的国际统一战线。触角更广。新时代统一战线涉及经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态建设等各个方面。方法更多。以人为本、求同存异、体谅包容、照顾同盟者利益，团结——批评——团结等，都是统战工作行之有效的方法。

五、新时代统一战线的工作方针

习近平总书记指出：“统一战线是一致性和多样性的统一体，只有一致性、没有多样性，或只有多样性、没有一致性，都不能建立统一战线。我们党建立统一战线，是基于一致性和多样性的存在；巩固和发展统一战线，核心是正确处理一致性和多样性的关系。”

坚持正确处理一致性和多样性的关系的工作方针，关键是要坚持求同存异。一方面，坚持党的领导、坚持巩固新时代统一战线的共同思想政治基础，同一切违背共同思想政治基础的言行做坚决的斗争。另一方面，要充分发扬民主，尊重包容差异，尽可能通过耐心细致的工作找到最大公约数，画出最大的同心圆。

六、新时代统一战线工作的根本方法

习近平总书记指出：“做好新形势下统战工作，必须掌握规律、坚持原则、讲究方法，最根本的是要坚持党的领导”，“必须正确处理一致性和多样性关系”，“必须善于联谊交友”。这就是新时代统一战线工作的根本方法。

必须坚持中国共产党的领导。党的十九大报告指出：“党政军民学，东西南北中，党是领导一切的。”中国共产党的领导是中国特色社会主义的本质特征。始终坚持党的领导、坚持中国特色社会主义道路，这是统一战线健康发展的根本保障。必须正确处理一致性和多样性的关系。在统战工作方法上要求正确把握原则性和灵活性的关系。必须善于联谊交友。善于结交各方面朋友是统战工作一条基本经验，也是统一战线的优良传统和作风。一个篱笆三个桩，一个好汉三个帮。从某种意义上说，统一战线工作做得好不好，要看交的朋友多不多、够不够铁、合格不合格，各级党政领导干部要带头广交深交党外朋友。（中国西藏网 文/孙信）

作者简介：孙信，中央社会主义学院统战理论教研部副主任、教授

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