2017-12-21 韩国梁 人民日报海外版



318国道沿线的美景。韩国梁 摄

措普沟神秘纯净，海螺沟莽林泛涛，贡嘎山冰川交汇，木格措湖水天一色，塔公草原草青地阔……得益于上苍的馈赠和厚重的历史文化背景，四川省甘孜藏族自治州闪耀着绚丽夺目的光彩。稻城亚丁、燕子沟、伍须海、红石公园、磨西古镇、炉霍山歌、霍尔文化、巴塘弦子……一大批高原瑰宝，沉睡上千年，如今大放异彩。欢歌伴锅庄，美景迎笑脸，康巴大地尽情演绎着“全域旅游”助脱贫的故事。

“最美景观大道”引客来

317、318两条经四川进藏的国道如同两条丝带串起高原无限的美景，高原、草原、森林、雪山、湖泊、温泉这些高原特有的旅游元素在这两条国道上次第呈现，“中国最美景观大道”吸引着全国各地和国外的游客纷至沓来。

每年5月至11月，是甘孜最美的季节，气候宜人，花团锦簇，溪水潺潺，牧歌悠扬，美不胜收。自驾游、组团游、骑游，游人如织。在这15.3万平方公里的甘孜大地上，随处可见操着不同口音的游客，大美甘孜醉了天下人。

随着高原旅游热的兴起，到高原旅游的人越来越多。

甘孜州顺势而为，提出全域旅游发展战略，围绕打造世界旅游目的地的奋斗目标，从构建旅游目的地、旅游产品、旅游品牌、旅游应急救援、旅游扶贫“五大”体系着手，从全域资源、全面规划、全境打造、全民参与四个方面做好全域旅游顶层设计，将全域旅游进一步精准定位为“全域山地旅游”，致力打造“甘孜山地旅游、东方户外天堂”，推动形成东部贡嘎山环线、南部亚丁环线和北部格萨尔文化旅游带“两环一带”旅游发展大格局。

围绕四条景观大道、六条精品旅游线路，甘孜州规划布局旅游综合服务体78个，重点创建5A级景区1家、4A景区5家，培育旅行社21家、自驾车营地8个、工商注册的涉旅企业达3万家，旅游宾馆酒店5130家，其中星级酒店11家、星级乡村酒店82家。在全域旅游战略的推动下，目前，甘孜州拥有客房14.6万间，床位数23万张，旅游接待能力明显增强。

让农牧民过上好日子

旅游扶贫，是甘孜人为自己找到的新路。稻城的香格里拉镇，怀抱著名的亚丁风景区，用美丽战胜贫困，是近几年的事。

稻城香格里拉镇依山而建，彩色卵石铺就步行道，水景观与绿树相映成趣，藏式风情建筑鳞次栉比。桑吉林街商贾云集，中外游客络绎不绝。仅两三年工夫，这个“偏僻的角落”变为名副其实的“国际旅游小镇”。

近两年， 四季莲花客栈的客房很走俏，来自北京、上海、深圳的游客住得都不想离开，不少老外慕名而来。村民阿里呷向店主李雪出租了十多间房，过去都用来堆柴火，拴牦牛，屋角结满蜘蛛网，臭气刺鼻，如今这些房间脱胎换骨，成了助他脱贫的漂亮客栈。他说，得感谢亚丁的美景。

丁杰东是亚丁村的建卡贫困户，2014年他家那幢闲置破旧的三层石头白房子摇身一变，成了风情浓郁的藏家小楼，由村里帮助协调，出租给景区旅游公司，年终一结算，25万元的收入摆到他面前，惊得他目瞪口呆。亚丁村其他34户村民的闲置房，也都在当地旅游产业的辐射中齐刷刷变成了“脱贫树”。

位于海拔3600米高处的拉木格村，16个建卡贫困户去年人均收入过万元。

巴塘县沿国道318线，一座座藏族特色浓郁、华丽气派的乡村酒楼映入眼帘。随意走进一家叫卓嘎林的乡村酒店，老板说，去年他家仅民居接待收入就有12万元。张金国搞民居接待有15年了。过去居住在公路旁边的山坡上，雅江旅游发展起来后，他就有了搞民居接待的想法。10年前，他把房子建到了国道318线旁边，前后投资200多万元，建成面积达1000多平方米的乡村酒店，可一次性接待70多人。酒店的价格从80元到300元不等。他已经带动了13户村民发展乡村旅游。

理塘县奔戈乡卡灰村，当地群众建起了“公司+合作社+贫困户”的产品开发型旅游扶贫基地，联合企业在村里建设鲜奶加工基地，贫困户人均可增收2500元。拉波乡正呷村的蜜蜂养殖产业、德古村的俄色茶种植业、呷洼乡日西村的黑木耳基地、绒坝乡卓亚村的藏香猪合作社都随着旅游业而兴盛起来。旅游新村，千帆竞发。

贫困村变身旅游景区

在全力推动全域旅游战略进程中，甘孜州“依托资源”鼓足“钱袋子”，探索推进“企业+资源”“新建+保护”“股份+资产”“就业+保险”的景区开发模式，走出了一条“资源变资产、牧区变景区、穷人变股民、牧民变居民”的旅游脱贫之路。

康定市俄达门巴村通过全域旅游从贫困村变为旅游景区，牧民也成为了股东。70岁的村民日泽高兴地说：“3年前的村子，萧条落后，我家算是全村37户贫困户中最穷的一户。1年之后，村子被打造成了景区，我家的牧民定居房也被改造成游客接待住宿房。而今手捧旅游饭，一夜之间就脱贫了。”

2016年，甘孜州接待游客1325.33万人次，是2010年的3.7倍；实现旅游收入133.74亿元，是2010年的5.68倍。今年前9个月，全州共接待游客1273.62 万人次，实现旅游收入127.1亿元，较去年同期分别增长33.2％和32.74％。今年国庆期间，全州共接待游客184.33万人次，实现旅游综合收入18.4亿元，旅游接待各项指标均创历史新高。在旅游业的带动下，甘孜已经大变样。或许再过一段时间，你又会看到一个不一样的甘孜！