2017-12-22 09:30:15 王建均 中国西藏网

以习近平总书记为核心的党中央根据我国经济社会发展的新进展,特别是根据我国社会主要矛盾的新变化,以非凡的勇气和理论创造力，科学判断中国特色社会主义进入新时代的历史方位,在党的十九大上创造性地提出习近平新时代中国特色社会主义思想。习近平新时代中国特色社会主义思想，是对马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观的继承和发展，是中国特色社会主义理论体系的重要组成部分，是马克思主义中国化最新成果，是全党全国人民为实现中华民族伟大复兴而奋斗的行动指南，是包括所有统一战线成员在内的当代中国人的主流政治共识。用习近平新时代中国特色社会主义思想凝聚当代中国政治共识，关键是坚定中国特色社会主义道路和制度自信,这是凝聚当代中国政治共识的深厚力量。

一、习近平新时代中国特色社会主义道路是凝聚当代中国政治共识的前提

新时代中国特色社会主义道路是人民幸福的必由之路，是民族复兴的必由之路,是凝聚当代中国政治共识的前提。

1．新时代中国特色社会主义道路是人民幸福的必由之路

新时代中国特色社会主义道路，是在党的领导下，既坚持以经济建设为中心，又全面推进经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设以及其他各方面建设；既坚持四项基本原则，又坚持改革开放；既不断解放和发展社会生产力，又逐步实现全体人民共同富裕、促进人的全面发展的道路；是决胜全面建成小康社会、进而全面建设社会主义现代化强国、不断满足人民日益增长的美好生活需要的道路。这条道路既不是“传统的”，也不是“外来的”，更不是“西化的”，而是我们“独创的”，是一条人间正道。只有这条道路而没有别的道路，能够引领中国进步、实现人民福祉。当前，中国经济保持中高速增长，在世界主要国家中名列前茅，国内生产总值从五十四万亿元增长到八十万亿元，稳居世界第二，对世界经济增长贡献率超过百分之三十。脱贫攻坚战取得决定性进展，六千多万贫困人口稳定脱贫，贫困发生率从百分之十点二下降到百分之四以下。教育事业全面发展，中西部和农村教育明显加强。就业状况持续改善，城镇新增就业年均一千三百万人以上。城乡居民收入增速超过经济增速，中等收入群体持续扩大。覆盖城乡居民的社会保障体系基本建立，人民健康和医疗卫生水平大幅提高，保障性住房建设稳步推进。人民的幸福感、获得感显著增强，极大地提高对中国特色社会主义道路的认同感。

2．新时代中国特色社会主义道路是民族复兴的必由之路

改革开放之初，我们党发出了走自己的路、建设中国特色社会主义的伟大号召。从那时以来，我们党团结带领全国各族人民不懈奋斗，推动我国经济实力、科技实力、国防实力、综合国力进入世界前列，推动我国国际地位实现前所未有的提升，党的面貌、国家的面貌、人民的面貌、军队的面貌、中华民族的面貌发生了前所未有的变化，从根本上改变了中国人民和中华民族的前途命运，不可逆转地结束了近代以后中国内忧外患、积贫积弱的悲惨命运，不可逆转地开启了中华民族不断发展壮大的、走向复兴的历史进军，使具有5000多年文明历史的中华民族以崭新姿态屹立于世界的东方。现在经过长期努力，中国特色社会主义进入了新时代，意味着近代以来久经磨难的中华民族迎来了从站起来、富起来到强起来的伟大飞跃，迎来了实现中华民族伟大复兴的光明前景，彻底摆脱被开除球籍的危险，使中华民族焕发出新的蓬勃生机。中国只用了一代人的时间，取得了其他国家用了几个世纪才取得的成就。我们比历史上任何时期都更接近、更有信心和能力实现中华民族伟大复兴的目标。这无疑是凝聚当代中国政治共识的强大力量。

历史和现实都充分证明了，只有社会主义才能救中国，只有中国特色社会主义才能发展中国。习近平新时代中国特色社会主义是科学社会主义理论逻辑和中国社会发展历史逻辑的辩证统一，是根植于中国大地、反映中国人民意愿、适应中国和时代发展进步要求的科学社会主义，是全面建成小康社会、加快推进社会主义现代化、实现中华民族伟大复兴的必由之路。坚定新时代中国特色社会主义道路自信，是全体中国人民利益之所在，是100多年来中国人民最强烈的政治共识，必然赢得全体人民的衷心认同，凝聚起建设社会主义现代化国家的磅礴力量。

二、习近平新时代中国特色社会主义制度是凝聚当代中国政治共识的基础

改革开放近40年，中国经济实力、综合国力、人民生活水平不断跨上新台阶，我们不断战胜前进道路上各种世所罕见的艰难险阻，中国各民族长期共同团结、共同繁荣发展，中国社会长期保持和谐稳定。这些事实充分证明，中国社会主义民主政治具有强大的生命力，中国特色社会主义政治发展道路是符合中国国情、保证人民当家作主的正确道路，中国特色社会主义制度是当代中国发展进步的根本制度保障，是凝聚当代中国政治共识的基础。

1．新时代中国特色社会主义制度是最广泛最真实最管用的民主制度

我国是工人阶级领导的、以工农联盟为基础的人民民主专政的社会主义国家，国家一切权力属于人民。我国社会主义民主是维护人民根本利益的最广泛、最真实、最管用的民主。发展社会主义民主政治就是要体现人民意志、保障人民权益、激发人民创造活力，用制度体系保证人民当家作主。新时代中国特色社会主义制度，坚持把根本政治制度、基本政治制度以及各方面体制机制等具体制度有机结合起来，坚持把国家层面民主制度同基层民主制度有机结合起来，坚持把党的领导、人民当家作主、依法治国有机结合起来，坚持把选举民主与协商民主有机结合起来，有效发挥了人民当家作主的本质要求，符合我国国情，既坚持了社会主义的根本性质，又借鉴了古今中外制度建设的有益成果，实现了党的领导和人民民主的内在统一，集中体现了新时代中国特色社会主义的特点和优势，是中国发展进步的根本制度保障。

2．新时代中国特色社会主义制度是有鲜明特色和明显优势的先进民主制度

经过60多年特别是改革开放以来的不懈探索与实践，我国民主政治建设取得巨大成绩，确立并发展人民代表大会制度、中国共产党领导的多党合作和政治协商制度、民族区域自治制度、基层群众自治制度等政治制度。其中中国共产党的领导是最根本的特征，人民当家作主是其最本质要求。这样一套政治制度具有鲜明的中国特色、明显制度优势、强大自我完善能力的先进制度。中国共产党的领导可以保证领导人民有效治理国家，切实防止出现群龙无首、一盘散沙的现象；人民代表大会制度可以保证人民依法实行民主选举、民主决策等，切实防止出现选举时漫天许诺、选举后无人过问的现象；中国共产党领导的多党合作和政治协商制度可以加强各种社会力量的协调，切实防止出现党争纷沓、相互倾轧的现象；民族区域自治制度可以促进各民族和睦相处、和衷共济、和谐发展，切实防止出现民族隔阂、民族冲突的现象；基层群众自治制度可以保障人民依法直接行使民主权利，切实防止出现人民形式上有权、实际上无权的现象；民主集中制的制度和原则可以形成治国理政的强大合力，切实防止出现相互掣肘、内耗严重的现象。

当前，从中国有效之治、西方治理之乱看，特别是从一些照搬西方治理模式而导致社会动荡、国家分裂、人亡政息的国家的乱象看，新时代中国特色社会主义制度治理国家的有效性、优越性，保障了我国长期稳定快速发展，用事实宣告了各国最终都要以西方制度模式为归宿的单线式历史观的破产。因此，在政治制度模式上，我们就是要咬定青山不放松、任尔东西南北风，要坚定新时代中国特色社会主义制度自信，坚定对新时代中国特色社会主义政治制度的自信。当然，制度自信不是自视清高、自我满足，更不是裹足不前、故步自封，而是要把坚定制度自信和不断改革创新统一起来，在坚持根本政治制度、基本政治制度的基础上，不断推进政治制度自我完善和发展，更加充分体现以人民为中心的发展思想，创造国家的强盛，人民的幸福安康，社会的和谐稳定，让人民感受到社会主义制度的优越性，从而增强制度认同和自信，凝聚起建设社会主义现代化建设的不竭力量。（中国西藏网 文/王建均）

作者简介：王建均，中央社会主义学院马克思主义理论教研部经济学教研室

版权声明：凡注明“来源：中国西藏网”或“中国西藏网文”的所有作品，版权归高原（北京）文化传播有限公司。任何媒体转载、摘编、引用，须注明来源中国西藏网和署著作者名，否则将追究相关法律责任。