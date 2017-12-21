2017-12-21 中新网甘肃

走进临潭县卓洛乡日扎村，村道洁净如新、道路两旁绿意盎然，农户房前屋后干净整齐、庭院花卉竞相吐艳，群众精神风貌蓬勃向上，每一户、每一处都发生了美丽蝶变。

自环境整治工作开展以来，卓洛乡日扎村“两委”按照乡党委、政府对全乡环境整治具体部署要求，以 “亮化、绿化、美化、净化”的环境目标，定期在全村范围内开展卫生整治活动。彻底解决了村内“垃圾乱倒、粪土乱堆、畜禽乱跑”的问题。

“村里有了垃圾箱，我们就不乱倒、乱扔垃圾了，有了保洁员，就有人专门清理垃圾了。”村民银木尕高兴地说。

为了环境卫生综合整治向纵深推进，提升对外形象，日扎村建立了以乡党委统筹安排、包村领导协调主抓、乡村干部细化分片、无职党员设岗定责、村支部带领村社干部和村民监督委员会成员动员协调的工作机制，做到了责任明确、任务细化。

同时采取召开村民代表座谈会，张贴清洁家园倡议书，广泛宣传环境整治、生态文明建设、新民风建设的重要意义，进一步激发调动党员、民众的积极性，逐步形成“支部引领、党员示范、群众参与、共建美丽家园”的工作格局。

“起初，我们村人畜混居、庭院杂乱、街道遍地牛羊粪便，群众对环境卫生整治自觉性也不强，现在好了，经过这两年来的宣传和村干部的带头，我们村的卫生越来越好了”日扎村党支部书记杨尕藏说。

在环境卫生整治中，日扎村结合“两学一做”学习教育和“党员活动日”活动，提出了“村支书带村干部、村干部带党员、党员带群众”的思路。党员带头宣传政策，进社入户讲意义、讲政策、讲要求，并对人畜分离工程实施的重要意义多次耐心解释说明；党员带头整治环境，定期组织党员开展义务清扫活动，对村道、村级活动中心、河道沟渠的垃圾进行清扫捡拾，激励和引导党员在党群共建美好家园中带头先行、主动作为。

“一开始，部分民众对人畜分离持疑虑心态，8户党员家庭带头拆掉院落牛羊圈棚，现在庭院变得干净了、养殖更加规范了”包村干部牛天喜说。

为使环境卫生整治工作形成常态化，卓洛乡进一步完善了乡、村、农户三级联动的网格化管理，层层签订责任书，一级抓一级，层层有落实；村干部负责督促搞好日常卫生保洁，确保垃圾定期清运，垃圾无积存外溢，农户“门前自清”，将垃圾投放到指定地点，承诺不乱排脏水、乱倒垃圾，使全村群众进一步增强环境卫生整治的自觉意识，做到自家房前屋后卫生保洁工作，做到无裸露垃圾堆放、无乱搭乱建、无污水乱流等不良现象。

如今，日扎村里已形成由支部牵头、党员带动、群众积极响应的良好局面、基本实现了由“治标”到“治本”的根本转变。