2017-12-21 10:48:31 杨月云 中国西藏网

30年前的1987年，中国藏语系高级佛学院在北京西黄寺创立，是专门培养藏传佛教爱国爱教高级人才的宗教院校。十世班禅大师亲任第一任院长，时任中国佛教协会会长的赵朴初先生为高级顾问。

中国藏语系高级佛学院的创立，标志着藏传佛教高级人才培养方式发生了根本性变革，从此掀开了藏传佛教现代化教育的历史新篇章。2017年，中国藏语系高级佛学院迎来了建院30周年纪念，在这一年里，这座安静的古寺、现代的学府，又走过了怎样的路程？让我们跟随镜头，回顾其中的瞬间。

5月14日，第十三届高级学衔、第九届中级学衔班毕业典礼在中国藏语系高级佛学院举行。图为毕业典礼现场。摄影：陈卫国

5月17日，参加中国藏语系高级佛学院第十三届高级学衔、第五届中级学衔考试的学僧，在北京西黄寺进行了论文答辩。（注释：2013年10月，中国藏语系高级佛学院进行了首届藏传佛教中级学衔授予仪式，已经毕业的五届学员一同考试和授予。）图为学僧用手机拍摄答辩的过程。摄影：杨月云

5月18日，第十三届高级学衔班、第五届中级学衔班考僧、第四届经师评聘活动的考僧、考评老师和辩经人员，中国藏语系高级佛学院经师等百余位藏传佛教界人士在西黄寺举行庄严的祈祷法会。图为僧人手中的经书。摄影：许娜

5月19日，中国藏语系高级佛学院高、中级学衔授予暨经师资格证书颁发仪式，在北京西黄寺举行。图为中国藏语系高级佛学院嘉木样院长为“智然巴”中级学衔获得者代表颁发学衔证书。摄影：杨月云

藏传佛教学衔授予活动从2004年开始至今，已授予148名僧人“拓然巴”高级学衔，150名僧人“智然巴”中级学衔。而自2011年开展经师评聘工作以来，已有94名僧人获得高级佛学院经师资格。

在中国藏语系高级佛学院2017年学衔授予暨经师评聘活动期间，来自西藏自治区和四省藏区参加学衔授予活动的外请辩经人员、参加“智然巴”中级学衔和“拓然巴”高级学衔辩经考试的140余名僧人前往北京八大处灵光寺，朝拜佛牙舍利塔。图为僧人点燃莲花灯。摄影：许娜

9月8日，中国藏语系高级佛学院建院30周年纪念大会在北京举行。中央和国务院有关部门、有关团体负责人，西藏自治区和四省藏区藏语系佛学院代表等180多人参加纪念会。图为纪念大会现场。摄影：陈卫国

11月3日，中国藏语系高级佛学院蒙古国僧人培训班开班仪式在北京举行。此次蒙古国塞音诺门寺共选派了十位年轻学僧和两名辅导员参加培训。他们将在中国藏语系高级佛学院进行为期近一年的学习生活，学习藏文文法、藏文书法、汉语文、佛教基础理论、宗教仪轨、计算机等课程。图为开班仪式上的大合影。摄影：许娜

11月6日，第七届藏传佛教教义阐释研讨会在中国藏语系高级佛学院举办。研讨会以“知恩报恩”为主题，旨在引导藏传佛教僧众继承爱国爱教的光荣传统，感恩祖国，利乐众生，坚定不移维护祖国统一和民族团结。图为中国佛教协会副会长班禅额尔德尼•确吉杰布作主旨发言。摄影：许娜

11月8日，为期三天的第七届藏传佛教教义阐释研讨会在中国藏语系高级佛学院闭幕。本届研讨会得到广大藏传佛教界人士积极响应和踊跃参与，共收到阐释文稿80余篇。在会议闭幕式上，主办方向教义阐释优秀论文作者颁发了证书，共有10位教义阐释者论文荣获特等奖，29位荣获优秀奖。摄影：许娜（中国西藏网 文/杨月云）

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