2017-12-21 10:08:49 王婷 中国西藏网

中国西藏网讯 没有权威数据统计过，有多少对夫妻同时参加了驻村工作。



图/山南旅游

第四批驻村工作展开，我跟丈夫闵继正同时接到了赴浪卡子县的驻村任务，成为了驻村夫妻队伍里的一员。临行前，丈夫叮嘱我一边要开展好驻村工作，一边要照顾好自己的身体。

这一年，我们是隔湖相望的驻村夫妻。

虽我俩同在浪卡子县驻村，但丈夫驻的白地乡在羊湖的西北角，我驻的伦布雪乡在羊湖的东南角，两个乡相隔近三个多小时的车程。近一年来，我俩见面的次数屈指可数。“君驻羊湖西，我驻羊湖东。日夜思君不见君，共饮一湖水。”这情景，成了我俩的真实写照。



图/重庆易中乐

去年年底，我突发疾病，疼痛难忍，几度昏厥。医院检查出胆囊萎缩伴胆漏，需要马上进行手术，第二天我便被送回成都接受手术。此时，我丈夫也在跟院方多次联系，整整打了一个星期的电话。可这电话不是为了我，而是为了村里的一个叫拉宗卓玛的脑瘫患儿。小家伙儿长到快三岁的时候，还不会说话，家人这才把孩子送去检查，发现小拉宗是脑瘫儿。父母都是老实淳朴的农牧民，看着这个时不时流口水不会走路的孩子，只能无奈地摇头叹息。丈夫看到后，决心帮帮这个可怜的孩子。经过多方联络，为拉宗卓玛争取治疗、申请医疗器材，安排治疗期间吃饭、住宿等事情。而此时，我虽然躺在病床上，反而是更多地关心丈夫、鼓励丈夫。现在回忆起这一段，丈夫总是这样告诉我：以后再慢慢补偿这份遗憾吧……



图/重庆易中乐

住院期间，机缘巧合，我结识了梁诗云。她表示她的团队愿意帮助驻村点的孩子们。在养病期间，我忙着与内地的慈善团体联系，多方争取支持。手术后，我休养了几日，还没来得及与丈夫互诉衷肠，就回到了驻村点。经过不懈努力，终于给地区农牧局5个驻村点的孩子们带来了礼物——四川成都露思best爱心团队捐助的价值6万余元的羽绒服等衣物。

时间一晃到了5月，3个多月没见面的我俩匆匆回家见上一面，来不及在家吃上几顿饭，就又要分开了。丈夫又要赶到拉萨，拜访阜康医院的王院长，反映村里一位医专毕业却难以找到工作的残疾女孩的事情。



图/王婷

这是一个先天性腿部残疾的姑娘。她努力学习，从医专毕业，但由于腿部残疾，找了几次工作都没有结果就待业在家了。她阿爸说，她变得越来越不爱笑了……我丈夫看在眼中，急在心里。为了这个孩子，丈夫开始联系相关部门，找了一家又一家，本来联系好的单位，带过去一看，又不行了。就这样，日日夜夜、不眠不休……终于，联系上阜康医院的王院长，他表示愿意帮助这位姑娘。丈夫已经记不起这是第几次陪她去面试了，一路叮嘱。最后，终于如愿找到了一份好工作。她和阿爸握着我丈夫的手，喜极而泣，一直念叨着：“谢谢、谢谢！”

此时，我正忙着收集村里小学的资料，并与内地慈善爱心组织沟通、协调，准备爱心助学捐助活动。



图/王婷

一天，我看到一个特别可爱的小女孩放学回家，就想到了自己的女儿，忍不住上前抱住她。我看见小女孩儿背着破旧的布包，就问道：“你背过新书包吗？”她说：“我才三年级，阿妈说等我再大些就能有新书包背了。”看着这个可爱的孩子，想到了远在成都不到2岁的女儿。自己总是省吃俭用，想把最好的都给她。再看看眼前这个孩子，我的眼睛湿润了……我下定决心，一定要让这些没有背上过新书包的孩子们在新学期有新的书包和文具。

转眼到了9月，这是一个收获的季节。白地乡脑瘫女孩拉宗卓玛终于可以扶着墙走路了，残疾女孩旺姆也到拉萨阜康医院上班了，她给我丈夫打来电话说，这个月，开始往家里寄钱了，父母们脸上也挂着欢喜的笑容了……



图/山南旅游

9月，也是村里孩子们开心的时刻。352份价值2万余元的书包、文具、画笔等慈善捐赠物资，从成都运抵千里之外的浪卡子县伦布雪乡。为了节约运费，我和队友一起把货物搬到车上，运回了村里，整齐地摆在了每一个学生的课桌上。孩子们用小手轻轻地抚摸着崭新漂亮的书包和文具，歌声笑声回荡在羊湖雪山之间。



图/李珩

近一年时间里，我和丈夫一个在羊湖这头，一个在羊湖那头，靠着电话相互倾诉、相互帮助、共同成长，将对彼此的爱化作对羊湖人民的深情，滋润着、守护着脚下这片土地。思念对方的时候，就在羊湖边走走，轻声地问一句“你在湖那头，还好吗？”那一年，我们隔湖相望……（中国西藏网 策划/王淑 诵读/李敏 文/王婷 后期剪辑/赵耀）

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