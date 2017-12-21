2017-12-21 鲁星 曾佐然 人民网-四川频道

12月13日，四川甘孜州乡城县人民医院中医科，只见人声鼎沸，求医问诊者不断。

“一年多来，王院长手把手教我们，我们的临床经验、技术水平、对病人的诊疗方面都有了很大的提高。”中医康复科副主任医师吴田梅提起她的老师赞不绝口。

吴田梅口中的王院长叫王全生，是泸县中医医院治未病科副主任、主治中医师。2016年9月，王全生随泸州市第四批援藏工作队来到乡城县，挂职乡城县人民医院副院长。进入藏区以来，王全生发扬“缺氧不缺精神，吃苦不讲标准”的实干精神，充分发挥专业技术，以仁心仁术传递着藏汉之间的深情厚谊，书写着医患和谐的动人故事，被评为甘孜州援藏工作先进个人。

医术精湛 患者锦旗相赠

乡城县人民医院中医科只有一名中医医生，技术力量薄弱、治疗手段单一，这和国家县级公立医院综合改革要求还存在差距。

王全生到来后，通过积极争取，增加了科室中医技术人员、带来了新技术。开展了乡城县第一例小针刀手术，第一次火针治疗技术，第一列手法整脊术……无数个“第一”的背后是王全生无私的奉献，艰苦的付出。

近一年的时间里，王全生凭借自己精湛的医术，让乡城县人民医院的中医科技术力量得到增强、治疗手段得到丰富、新技术不断开展，病人也从少到多，中医科诊治4000多名患者，为藏区颈肩腰腿痛患者带去福音。

去年11月15日下午，一位名叫康色本中的藏族患者来到了乡城县人民医院，她这次来不是看病的，而是来寻找一位叫王全生的援藏医生，找到王医生后，她从背包里取出一面鲜红的锦旗，双手递给王医生，深情而感动的说：“王医生，非常感谢您，您帮我治好了折磨我多年的病痛，我永远忘不了你”。这是乡城县人民医院建院以来收到的第一面锦旗。

“援藏时间太短了，只有更努力的传授，才能出培养更多能够独当一面的中医师，才不会因为我的离开又导致中医科的衰退，要培养一批带不走的人才！”在完成各项工作同时，王全生还不忘对年轻医生的传帮带。他通过理论授课、临床演示、实践操作等方式指导医院安排的徒弟，教授其掌握针灸技能、康复理疗技术、火针技术、小针刀技术、手法整脊术等技能，毫不保留，倾囊相授。

不顾个人安危 千里送病急患者

6月19日，乡城县医院外科接到一名从尼斯大桥工地上摔伤的患者，颅内出血，病情危急，在乡城医院没法做CT检查，更别说开颅手术，只能连夜送到云南省迪庆州治疗。从乡城县到迪庆州香格里拉县有300多公里山路，路途艰险，沿途悬崖绝壁，又正逢雨季，一路随时有泥石流、山体滑坡的危险，中间还要翻越海拔4000米以上的大、小雪山两个垭口。

考虑到伤情紧急、人命关天，王全生自告奋勇，主动要求带队帮助患者连夜转院。那一夜，果真路遇山体滑坡，原本7小时的路程，整整走了10个小时，凌晨4点才送达迪庆州人民医院。所幸山体滑坡只是耽误交通时间，并没有对救护车车体造成损害。按照当地人的说法，大概是藏传佛教的神佛们知道这一车人都是救死扶伤的医务工作者，冥冥之中庇佑众人，让大家平安到达。

勤调研 助藏区卫生事业发展

在治病救人之余，王全生也不忘自己援藏医生和挂职副院长的职责，主动发挥援藏人才桥梁纽带作用，积极深入乡镇调研基层医疗医疗卫生现状，促进藏区医疗卫生事业发展。

去年11月，王全生主动对接泸县卫计局，派出 8名医务人员，同援藏医生一起为乡城精准扶贫户开展医疗扶贫工作，为 300余名贫困群众进行免费健康体检。

今年5月，王全生带领援藏医生和当地医生组成调研组，到乡城县12个乡镇调研基层医疗卫生工作，同时对乡镇卫生院的业务进行指导。通过调研，制定出《医疗资源共享方案》《专科专病提升计划》，提出其他5条合理化建议，进一步推动了乡城医疗卫生事业的发展。

在工作中，王全生发现藏区群众健康知识缺乏、健康意识淡薄，经过调研和思考，制定了《乡城援藏医疗队科普宣传方案》，组织援藏医生到乡镇“开展健康知识宣讲到群众”公益活动。在做好本职临床工作同时，他还积极进行科研工作，与泸州市人民医院儿保科共同进行“高原地区0-6岁儿童维生素A、D、E营养状况研究”的科研课题。

识大体 援藏不缺位

“去年一年，家里发生几件大事。自己之所以能够安心援藏、全心工作，全都是妻子和家人在背后默默的支持和付出，我只有更努力的工作，做出更多的成绩来回报亲人的理解和包容。”王全生感慨地说。

去年9月，刚接到援藏通知，王全生的岳父就检查出了胃癌，原本王全生想请假陪岳父做完手术再奔赴藏区，但家人都让他以组织安排为重，不要担心家里。岳父胃癌手术，照顾老人的重担完全落在妻子身上，作为医生的女婿，不能陪在身边，王全生深感愧疚。

去年11月，王全生岳父病重，为了让他能够安心援藏，妻子一直瞒着他。等到王全生知道消息赶回去的时候，看到的只有一张遗像和一个骨灰盒，他跪在遗像面前大哭一场，表达自己无法尽孝送终的深深遗憾。