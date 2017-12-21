2017-12-21 王雨霏 中国西藏新闻网

冬日的林芝，处处透着寒意，但林芝市波密县多吉乡中心小学里却暖意融融，这里的学生们聚在一起唱着“波央”、跳着“达颇夏卓”……他们的歌声婉转悦耳、轻松愉快，跳舞时，男生们围成一圈，用轻快、豪迈的舞步抒发心中的祝福，好不热闹。

波密县文化局局长卓玛央金告诉我们，这是波密县正在开展的文化自信从娃娃抓起的非遗文化进校园一系列活动。

“为了让孩子们从小能够直观体验到传统文化魅力，从小培育热爱自己的民族文化，树立民族文化自信心，形成文化自觉，近年来，林芝市波密县多吉乡大力开展非遗文化进校园活动。”卓玛央金告诉我们，学校专门邀请乡里6个自治区级非物质文化遗产项目传承人，定期为学生们授课，包括“达颇夏卓”、“波央”、帕熊热巴舞、曲艺说白等。

“这些课程的开设深受同学们喜爱，营造了浓厚的非遗文化氛围。”卓玛央金正说着，我们看到不远处两名老师被一群学生围在中央，热烈地讨论着舞蹈动作和歌唱技巧：“索朗扎西老师，这个动作怎样做？”“央宗老师，这个地方该怎么唱？”孩子们口中的央宗老师和索朗扎西老师就是学校专门请来的自治区级非遗项目波央和自治区级非遗项目达颇夏卓的传承人。

今年上五年级的多吉巴姆学习“波央”和帕熊热巴舞已经有两年了，说起这个，她兴致很高：“老师们教得很认真、很仔细，我也很感兴趣，希望以后能成为老师们那样的传承人，让更多人知道、了解我们的传统文化。”

“党的十九大报告中提到了文化工作的重要性，我深受鼓舞，作为一名非物质文化遗产传承人，又能在学校里教孩子们‘波央’，我特别自豪也感到使命光荣，我一定把我所了解的知识毫无保留地教给孩子们，为非物质文化遗产的发扬光大尽自己最大的努力。”央宗在接受采访时说。

不仅是在多吉乡中心小学，在波密县的每一所学校，培养孩子们对传统文化的浓厚兴趣，对非物质文化遗产的强烈热爱已经成为学校和老师们最大的共识。

记者走进波密县中学时，正是课间操时间。这里的课间操有些“与众不同”，原来，他们的课间操就是具有浓郁民族特色的锅庄舞：伴着青春的旋律，孩子们的课间操时间变成了舞蹈的海洋，他们踏着音乐的节拍，享受着锅庄舞带来的快乐。“我们喜欢跳锅庄，跳锅庄比做操有趣多了”，七年级学生次仁拉姆一边跳一边俏皮地说。

今年上八年级的学生扎西曲杰特别喜欢传统文化，刚到学校的他就加入了“波卓”“波央”社团，并在一学期内学会了三首“波卓”和一首“波央”。“社团里的老师教得特别好，不仅让我体会到了民族舞蹈的美，还对民族的历史和文化有了新的了解。”扎西曲杰说。

那边锅庄舞还没结束，这边学生们已坐在一起开始下藏棋了，引来许多在场的老师和小棋手驻足观看。波密县中学校长扎西多吉说：“这些非遗文化走进校园，可以让学生零距离接触、亲身参与，感受非遗文化的魅力，引导他们认识非遗、参与非遗保护、传承非遗，加深他们对家乡优秀传统文化的认同，在传承非遗文化的同时丰富课余生活。”

波密县县委常委、宣传部部长马海蕴表示：“党的十九大报告中提出‘文化兴则国兴，文化强则国强’。一直以来，我县把非物质文化遗产进校园系列活动当作重点工作来抓，拉近了学生们与非遗的距离，在增进学生对非遗的了解，增强学生民族自豪感，激发学生对文化、对祖国热爱的同时，提高他们对文化遗产的认知水平和保护意识，让他们成为优秀文化的传承者。”

文化既是城市的精神和灵魂，也是城市发展的内在动力。潜移默化中，非遗文化的种子已深深根植在学生们幼小的心灵中，假以时日，这颗种子一定会发芽生根并长成参天大树。