2017-12-21 张雪芳 西藏商报

目前，西藏公安交管部门已经启用全国统一版机动车号牌选号系统，将所有的号牌资源全部放入号池，公开向社会发放，通过计算机随机抽取，自动增补，实行“50选1”的随机选号，不少车主选到“9999” “8888”、“3333” “2222”、“三带一”等吉祥号牌。

为进一步深化公安改革、改进便民服务 ，提升执法规范化建设和执法公信力度。按照公安部交管局《关于做好机动车号牌选号系统第二批、第三批推广应用工作的通知》要求及自治区公安厅党委的工作部署，12月19日，全区公安交管部门正式启用全国统一版机动车号牌选号系统，将所有的号牌资源全部放入号池，公开向社会发放，通过计算机随机抽取，自动增补，实行“50选1”的随机选号，很多办理业务的群众都选到了心仪的机动车号牌。

12月19日，全区各交警支队车辆管理所办理业务的群众比以往多了好几倍，场面爆棚。来自日喀则的普次（化名）近日刚购买了一辆小型轿车，正准备给爱车上牌照时，他听说从12月19日起，全区正式启用全国统一版机动车号牌选号系统，可以通过计算机随机抽取，通过“50选1”随机选取车牌号码。于是，他一大早就来到了日喀则市公安局交警支队车辆管理所，排队等候抽取心仪的号牌。“通过计算机‘50选1’随机选取车牌号，我选中了炸弹号牌（3333），真的没有想到。”普次笑着说。

办理业务的群众都纷纷表示，全国版机动车号牌选号系统的启用，增加了老百姓机动车号牌可选资源，保证了机动车选号的公开，公平，公正，使人人都能有平等的机会选到吉祥号码，真正感受到了公安民警全心全意为人民群众服务的工作态度。

在该系统启用当天，全区通过全国统一版机动车选号系统选取号牌252笔，不少车主选到“9999”“8888” “3333” “2222”、“三带一”等吉祥号牌，群众对公安交管部门机动车号牌改革服务表示满意。

全国版选号系统统一了号牌发放，号码资源全部公开向社会发放，不存在指定和预留号牌号码。该机动车选号系统严格规范了机动车号牌的发放和管理工作，实现号码资源、号牌发放、号池维护监管“三个统一”：统一号牌号码发放，号码资源全部通过计算机系统公开向社会发放，号牌发放方式全国统一；统一号池维护管理，设立统一的号码号池，号池号码全部由计算机随机投放、自动增补；统一号码资源监管，号牌号码资源由省级公安机关交通管理部门负责统一备案监管。

下一步，全区公安交管部门将进一步加大号牌投放监管力度，保障号牌发放过程公开、公平、公正，真正将为民服务的举措落到实处。