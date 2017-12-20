2017-12-20 尤祥能 云南日报

寒冬时节，记者走进素有“横断山中的绿宝石”和“三江明珠”美称的维西傈僳族自治县，来到白济汛乡统维村，上梁子村民小组村民余光华一见面就笑着说：“我们生活在大山深处，就要靠山养山吃山，才能走上脱贫致富路，日子也才会一年比一年好过。”余光华家6年前栽下的11亩优质泡核桃，今年收入8000多元，核桃林下养殖的土鸡，刨除成本后，收入也有1.3万元。

余光华家的脱贫增收致富路，折射出迪庆藏族自治州依托自然禀赋和资源优势，在沟堑纵横的大山深处不断调整产业结构，把住生态产业扶贫的脉搏，促进了大地增绿、林业增量、生态增效和农民增收。

森林覆盖率高达75%的迪庆州，自脱贫攻坚战打响以来，紧紧围绕“生态补偿脱贫一批”的要求，积极采取提高生态修复力度、抓好生态管护、推进林产业发展和加大生态补偿的措施，切实扛起生态扶贫主体责任，促进脱贫攻坚工作。该州林业局副局长张永林说：“我们将造林项目与精准扶贫紧密结合，建设任务重点向贫困村倾斜，一边‘输血式’落实好直补政策，让贫困农户得到实惠；一边‘造血式’巩固好造林成果，大力发展后续产业，让贫困群众在生态扶贫中获得了实实在在的收益。”

为增加建档立卡贫困户的收入，该州通过选聘生态护林员，加大全州森林资源管护力度。截至目前，全州建档立卡贫困户选聘为生态护林员的指标已超过6000人，户均收入增加1万元。39岁的白济汛乡统维村白浪洛村民小组贫困群众蜂正光说：“我当上生态护林员后，家庭收入增加了，脱贫也有望了。”

在林产业发展促进脱贫攻坚上，该州先后编制了《核桃产业发展规划》《林下经济发展规划》《林业发展“十三五”规划》及各类专项规划。正如维西县林业局局长赵学飞所言：“我们要念好山字经，做好生态文章，大力发展林业产业，让农民吃上生态饭，走上脱贫路，打好脱贫攻坚战。”目前，该州核桃保有量达86万亩，以普达措国家公园为龙头的森林旅游业蓬勃兴起，林下产业发展迅速，仅去年，全州林业产业产值就超过了12亿元，林业收入在农民年人均可支配收入中的占比不断提高。

自实施公益林生态效益补偿政策以来，迪庆州公益林进一步得到有力保护，林农实现有效增收。2009年至2016年，中央财政投入补偿资金7.32亿元，省级财政投入补偿资金1.95亿元。该项政策的实施，共惠及全州7万多农户30余万人，不但促进了群众增收和管护人员就地就近转移就业，而且还充分调动了林农爱林护林的积极性，促进了全州森林生态的有效保护。