2017-12-20 16:19:53 曲杰 中国西藏网

“阿佳其米！阿佳其米！我们村的阿佳其米！”不知道这是村民们第几次登门向她表示感谢了。



图为金色谷地强吉村

2016年11月，在西藏山南市琼结县强吉村，村民们联名向县委、县政府写信，挽留由其米带领的驻村工作队继续留驻一年。面对村民的期盼和组织的重托，38岁的其米克服丈夫驻寺、小孩无人照顾等困难，毅然带领驻村队员继续驻村工作一年。

强吉村的乡亲们为什么这么欢迎其米和她带领的驻村工作队？其米的驻村工作体会就是六个字“用情、用心、用爱”。她始终在思想上尊重群众，在感情上贴近群众，在工作上依靠群众。

用情感人，把村民当家人



图为“六一”其米为学生送去学习用品。

两年来，其米带领工作队深入了解群众实际困难，认真分析梳理群众的所需、所急、所想、所盼，耐心解答群众关心的难点、热点，帮助村里10户五保户、低保户修建了新房、画上彩绘；解决了村里残疾儿童上学问题；为强吉村八旬孤寡老人索朗建起了阳光板房。

村委会主任赤列旺久说：“工作队和我们越走越近，越来越亲，说的都是村情村况，问的都是民意民愿，做的都是实情实事，从不把自己当外人。”

用心做事，把驻村当事业



图为强吉村民俗接待户接待外国游客。

两年来，其米和队友们帮助强吉村理清了发展思路，“以当地自然景观、强钦庄园历史文化为优势，以打造‘强钦青稞酒’品牌为抓手，以乡村体验游为载体，以带领村民致富、建设美丽乡村为目标”，先后举办了两届“强钦青稞酒文化节”，成功注册了“强钦青稞酒”商标，开办了强钦青稞酒合作社，发展了村居旅游业，繁荣了村居文化。

今天的强吉村，已兴建了12户家庭旅馆，统一制定了家庭旅馆标准，通过打造生态旅游村、民俗体验村品牌，让每家每户都实现了增收致富。其米邀请了市里专家老师围绕“强钦文化”创作编排了原生态果谐《幸福强吉》，将其搬上了琼结县吐蕃文化旅游节的舞台，探索出一条有实效、有保障、可持续的乡村文化旅游致富的振兴之路。工作队争取资金900万余元，带领全村群众实施精准扶贫、基础设施等13个项目，全村道路、水利等设施得到了较大改善。

用爱点灯，把大爱传万家



图为组织村民举办大棚蔬菜技术培训。

两年来，其米带领工作队大力宣讲党的路线方针政策、法律法规知识，深入开展社会主义核心价值观、民族团结和艰苦奋斗、自力更生教育，引导群众把以习近平同志为核心的党中央的特殊关怀，转化为努力奔小康的强大动力，转化为建设美丽家园的实际行动，感党恩、听党话、跟党走已经成为了全村群众的思想共识和行动自觉。其米说：“两年的驻村工作即将画上圆满的句号，借此机会，向队友和村民们诚挚的表达我内心的感激之情，感谢两年的朝夕相伴，感谢在遇到无数困难时的互相鼓励与支持。两年的驻村生活让我学到了很多，也经历了很多。”

如今，强吉村村民日子越过越红火。（中国西藏网 文/曲杰）

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