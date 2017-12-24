2017-12-24 中国新闻网

图为游客们进入吴哥窟游览。中新社记者 洪坚鹏 摄

中新社暹粒12月24日电 (林馨)“为了吸引中国游客，柬埔寨不断推出中式服务，目前中国已是柬埔寨的第一大游客来源国。”日前，柬埔寨暹粒省旅游局局长吴兴卡接受中新社记者采访时表示。

12月11日至27日，2017中国—东盟国际汽车拉力赛车队从中国广西出发走访东盟十国，与沿线各国展开旅游、文化、体育交流。中新社记者随车队走访柬埔寨吴哥窟景区时，沿途感受柬埔寨历史文化。

在吴哥窟景区内，随处可见的中国游客与操着一口流利中文的当地导游成为标配。在该景区周边摆摊的当地商贩，亦会用简单的中文售卖纪念商品，而人民币在当地可直接使用。

据吴兴卡介绍，在“一带一路”建设的推动下，中国游客赴柬旅游人数持续增长。截至今年11月，共有190万人次到柬埔寨旅游，中国游客有80万人次，是外来游客的主力军。

看好这一市场后，柬埔寨针对中国游客推出“定制”服务。2016年，柬埔寨旅游部推出“China ready”白皮书计划，推出系列措施吸引中国游客赴柬埔寨旅游。

为方便中国游客，柬埔寨在出入境填报卡上标注中文注释，并培训国际机场的警察、空姐等工作人员学习中文。此外，柬埔寨支持人民币直接支付，鼓励餐馆、景点提供中文服务。“实施这些措施，都是为了让中国游客到柬埔寨旅游就像回家一样。”吴兴卡说。

为了更好地服务中国游客，许多柬埔寨导游通过中文培训班学习中文。“赴柬埔寨旅游的多数是中国游客，会中文更吃香。”柬埔寨捷运旅游公司导游叶金福表示。为了方便和中国游客随时随地沟通，叶金福的手机还安装了中国民众最常用的社交软件微信。

诸多到柬埔寨旅游的中国游客，都享受到当地推动“中式”服务带来的便利，正在暹粒旅游的中国游客江涛就是其中一员。江涛介绍，柬埔寨开设有各种口味的中式餐厅，部分服务员也能用中文交流，沟通毫无障碍。“如果出门在外想吃中餐，这里广东菜、北京烤鸭、川菜各种口味应有尽有。”江涛说。

江涛表示，如今中柬之间的航班越来越多，办理柬埔寨签证的手续也十分简便，回去后会向周围的人推荐到柬埔寨旅游。

随着越来越多的中国游客赴柬埔寨旅游，不断推动柬埔寨改善相关基础设施。叶金福见证了旅游给暹粒带来的改变，他表示，为了更好地接待游客，柬埔寨不断改善公路、游轮码头、机场等基础设施。

“欢迎更多的中国投资者到柬埔寨投资旅游业，共同分享柬埔寨旅游市场的蛋糕。”吴兴卡盼望，未来柬中双方能迎来更多合作。(完)