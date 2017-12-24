2017-12-24 中国新闻网

中新网12月24日电 据“中央社”23日报道，美国联邦法官当天取消特朗普政府对部分移民祭出的限制，分析称，对特朗普来说，这是与移民有关的法律遭受的最新挫败。

路透社报道，特朗普政府10月24日暂停准许11国难民进入美国，其中多数为中东和非洲国家，并要求这些国家的难民等待90天的安全审查。这项禁令预计将在1月底逾期。

资料图：美国洛杉矶举行规模盛大的“五一大游行”，民众手举标语、高呼口号，表达自己的诉求，反对修建美墨边境隔离墙。中新社记者 张朔 摄

这11个必须接受审查的国家人口多为伊斯兰教徒，分别为埃及、伊朗、伊拉克、利比亚、马里、朝鲜、索马里、南苏丹、苏丹、叙利亚和也门。这些国家在过去3个会计年度，每年总共占美国承认难民人数逾40%的比重。

特朗普政府还暂停了一项准许家属与难民团聚的计划，称必须等候进一步安全筛检程序到位。

根据法新社报道，法官罗巴特(James Robart)当地时间23日裁决下令美国当局恢复处理和准许所谓“依亲”难民入境，这项裁决会再度准许已经来到美国难民的配偶和未婚子女进入美国。

资料图：美国示威民众高举“欢迎难民”的牌子。中新社记者 邓敏 摄

罗巴特也下令政府处理并准许“依亲”难民，与其他来自11个“高风险”国家、“与美国国内民众或实体有着良善关系(bona fide relationship)的难民”入境。

罗巴特在裁决书中写道：“两起案件的原告分别是处境严峻、家人盼望能与他们团圆的难民，以及基本使命是要协助这些脆弱的难民在美国重建生活的人道组织。”

“两案的原告都提出了令人信服的情况，显示受到联邦机构在这项议题上所采取行动的不可挽回的伤害。”