2017-12-24 中国新闻网

资料图：当地时间2017年9月14日，俄军的“大诺夫哥罗德”号和“科尔皮诺”号潜艇从水下发射“口径”巡航导弹，对叙利亚境内“伊斯兰国”目标实施打击。

资料图：当地时间2017年9月14日，俄军的“大诺夫哥罗德”号和“科尔皮诺”号潜艇从水下发射“口径”巡航导弹，对叙利亚境内“伊斯兰国”目标实施打击。

中新网12月24日电 据俄媒24日报道，北约秘书长延斯·斯托尔滕贝格表示，俄罗斯潜艇的活动达到最高水平，并承认北大西洋公约组织舰队已丧失海上作战的必要技能。

斯托尔滕贝格接受德国《法兰克福汇报》(Frankfurter Allgemeine Zeitung)采访时透露：“俄罗斯投入巨资组建舰队，特别潜艇。俄潜艇当前的活动已达到冷战结束以来的最高水平。”同样参加讨论的还有《金融时报》和《华盛顿邮报》。

资料图：北约秘书长斯托尔滕贝格。中新社记者 德永健 摄

与此同时，他指出，北约组织应对海上挑战的能力下降。

斯托尔滕贝格解释说：“冷战结束后，北约削减了海上作战能力，尤其是应对潜艇的能力。我们减少了训练，并丧失了作战能力。”

斯托尔滕贝格同样表示，北约应具备在大西洋上运送部队和装备的能力，因而提到该组织计划组建新的部队。