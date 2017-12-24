2017-12-24 中国新闻网

中新网12月24日电 据新西兰天维网24日报道，随着太平洋地区爆发登革热疫情，奥克兰地区公共卫生服务(Auckland Regional Public Health Service，简称ARPHS)建议前往该地区的人采取措施，避免蚊虫叮咬。

报道称，新西兰的蚊子不携带登革病毒，也不会传播给人。过去两个月里，奥克兰有70%的登革热病例来自萨摩亚。

卫生官员Dr Denise Barnfather呼吁前往登革热发病国家和地区、尤其是前往萨摩亚的民众小心谨慎，“登革热是一种严重的疾病。经常去太平洋国家的人面临着反复感染登革热病毒的风险，将可能导致登革出血热(dengue haemorrhagic fever)，很可能会致命。”

登革热的症状包括突然发热2-7天、剧烈头痛、肌肉和关节疼痛、恶心、呕吐和皮疹。患登革出血热的人还可能出现出血症状，如瘀伤和鼻血，内出血也会发生。

目前在太平洋岛国没有用于登革热的疫苗，维生素B也不能预防蚊虫叮咬，目前预防感染的唯一方法就是避免被蚊子叮咬。叮咬最常发生的时间是清晨和近傍晚时刻，然而携带登革热病毒的蚊子叮咬则不分早晚、随时都有可能发生。

该采取哪些措施避免被叮咬？

室内：门窗安装纱窗、使用杀虫剂、使用蚊香、晚上在床边设置蚊帐。

室外：使用驱蚊膏或喷雾，注意浓度不要高于35%、将防蚊剂涂抹在防晒霜之上、穿浅色防护服，如长袖衬衫、长裤、帽子。

Dr Barnfather提醒大家，从国外回来如果有登革热症状，或者感觉身体不适，应该及时联系家庭医生或拨打健康热线。推荐服用扑热息痛(paracetamol)，不要服用阿司匹林，因为会增加登革热感染的出血风险。